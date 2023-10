PT de Canela tem novo Diretório Municipal

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Canela tem uma nova composição do Diretório Municipal, que por aclamação foi eleito no sábado (7), durante encontro realizado na Câmara de Vereadores de Canela. Francisco Pedroso Laurindo, é o novo presidente do PT e terá missão de conduzir o partido com o mandato até o final de junho de 2025. O pleito faz parte do Processo de Eleição Direta Extraordinário (PEDEX), do partido. Filiados e simpatizantes do PT, PCdoB e PV marcaram presença, além de representantes de entidades.

O PT estava sendo conduzido por um comissão provisória, capitaneado pelo então presidente Júlio Nogueira, figura histórica da sigla. Os petistas inciaram ainda no início do ano o processo de reestruturação na cidade de Canela, com um grande encontro regional, reunindo mais de 100 pessoas, onde foi estabelecida a resolução para dar seguimento para a eleição interna.

Francisco Laurindo Pedroso relacionou que a missão do partido neste momento é fortalecê-lo em Canela e se aproximar cada vez mais com a comunidade, buscando o diálogo.

“Nós pretendemos agora como Diretório Municipal, dar sequência ao trabalho do companheiro Júlio Nogueira no sentido de organizar o partido fortalecendo em suas bases e no sentido de buscar espaço em nossa comunidade e difundir as bandeiras de nosso partido com a visão do crescimento de nosso país com justiça social”, declarou.

Pedroso também projetou o processo eleitoral do ano que vem que iniciará conversas para montagem dos candidatos a vereadores e sobre a majoritária.

“Para eleição municipal do ano que vem vamos continuar o trabalho já iniciado, trabalhando junto da Federação de partidos que é composta por PT, PCdoB, PV. Estamos buscando ter 12 candidatos a vereador. Quanto a candidatura a prefeito estamos trabalhando no sentido de construímos uma frente em busca de uma candidatura ou compor com outros partidos do município, de preferência aqueles que fazem parte da base aliada do Governo Federal”, disse.

O novo Diretório Municipal buscará também dar mais visibilidade aos programas e projetos do Governo Federal, debater ideias com a comunidade para o crescimento e geração de renda no município e trabalhar no combate às Fake News, que infelizmente permeiam a política nos últimos anos.

Diretório Municipal

Presidente: Francisco Pedroso Laurindo

Vice-presidente: Hilda Suzana Veiga Settineri

Secretária de Organização: Titular; Sidinei Zamberlan – Suplente; Roberta Gil Merck.

Secretária de Formação: Titular; Carla de Borja Reis – Suplente; Guilherme Sparrenberger.

Secretária de Finanças: Titular; Fernando Weck dos Santos – Suplente; Elaine da Silva Gomes.

Secretária de Comunicação: Titular; Tainá Jaknke Antunes – Suplente; Maria Eliza Schwantz Oliveira.

Secretária de Movimentos Populares: Titular; Pedro Campos Delgado – Suplente; Marcelo D’avila Leal.