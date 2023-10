Mais uma vez em decorrência da chuva e do mau tempo, a quadra do Ginásio Carlinhos da Vila no bairro Santa Marta não estará em condições de jogo. Nesta quarta-feira (11) seria disputada a repescagem do Campeonato Municipal de Futsal Master.

Os confrontos entre Rio Branco x Galera da Estevão e Tiririca x Amigos que definiriam os últimos semifinalistas da competição foram reagendados para a próxima quarta-feira (18).