Após adiamento do início da 3ª Copa Gramado Laghetto, confira como serão as rodadas

Adiado pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, em virtude das chuvas, o início da 3ª Copa Gramado Laghetto previsto para acontecer hoje, dia 12, foi transferido para amanhã, dia 13. A abertura da 3ª Copa Gramado Laghetto Sub-16 permanece na Vila Olímpica Eduardo Tissot, da Várzea Grande. A rodada de sábado (14) acontece no Complexo Esportivo Ernestão no bairro Piratini, e as demais rodadas serão realizadas na Vila Olímpica da Várzea Grande.

Confira a tabela de jogos:

1° Rodada– 13/10/2023 – Sexta Feira – Vila Olímpica da Várzea Grande

9h15min – Flamengo x Atlético MG

11 horas – Palmeiras x Athlético PR

14 horas – C.E.Gramadense x Grêmio

15h45min – Juventude x Internacional

2° Rodada – 14/10/2023 – Sábado – Complexo Esportivo Ernesto Volk (Ernestão) – Bairro Piratini

9h15min – C.E.Gramadense x Atlético MG

11 horas – Juventude x Athlético PR

14 horas – Palmeiras x Internacional

15h45min – Flamengo x Grêmio

3° Rodada – 15/10/2023 – Domingo – Vila Olímpica da Várzea Grande

9h15min – C.E.Gramadense x Flamengo

11 horas – Palmeiras x Juventude

14 horas – Atlético MG x Grêmio

15h45min – Internacional x Athlético PR

4° Rodada – Semifinal – 16/10/2023 – Segunda

– Vila Olímpica da Várzea Grande

14 horas – 1º Chave A x 2º Chave B

15h45min – 1º Chave B x 2º Chave A

5° Rodada – FINAL – 17/10/2023 – Terça Feira – Vila Olímpica da Várzea Grande

9h30min – Vencedores dos jogos da semifinal.

Os jogos têm entrada gratuita. A GramadoTV transmite ao vivo todos os jogos. O patrocínio da 3ª Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub 16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer e Ministério do Esporte do Governo Federal.

