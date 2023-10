Brigada Militar prende dupla por roubo a pedestre em Canela

Autores ameaçaram vítima com um facão e foram encaminhados ao presídio

Na tarde de quinta-feira, 12 de outubro, a tranquilidade das ruas de Canela foi momentaneamente abalada por um ato de violência que culminou na prisão de dois indivíduos perigosos. Por volta das 16 horas, o Pelotão de Força Tática da Brigada Militar realizava patrulhamento na área central da cidade quando desconfiou de dois homens em atitude suspeita na Rua Serafin Dias, situada no Bairro Quinta da Serra.

A vítima dessa ação criminosa foi um homem de 47 anos, que teve sua tarde transformada em um pesadelo. Os criminosos, munidos de um facão, ameaçaram o pedestre de morte antes de consumar o roubo de seu celular. O relato da vítima foi crucial para a ação rápida e eficaz da Brigada Militar.

Os policiais militares agiram com destemor, abordando a dupla criminosa no local. Os dois suspeitos, identificados como um homem de 20 anos e outro de 19 anos, não eram estranhos ao sistema de justiça. O primeiro já possuía antecedentes criminais por furtos e, de maneira ainda mais alarmante, um homicídio consumado ocorrido em abril desse mesmo ano. O segundo indivíduo contava com um histórico marcado por crimes ainda mais graves, incluindo estupro, furtos e tráfico de drogas.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram o celular roubado em posse de um dos criminosos, confirmando as acusações feitas pela vítima. Além disso, o facão, que havia sido utilizado para ameaçar o pedestre, foi localizado com o outro suspeito. Com as evidências em mãos e o flagrante configurado, os dois homens foram detidos pelas autoridades por roubo a pedestre.

Após o procedimento de prisão em flagrante, os criminosos foram encaminhados ao presídio de Canela, onde permanecerão à disposição da justiça para responder por seus atos ilícitos.