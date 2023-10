Um carro forte tombou na tarde desta quarta-feira, 11, por volta de 15h30, no km 85 da ERS-020, em São Francisco de Paula. O acidente deixou três dos quatro ocupantes do veículo com lesões leves. Eles foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Francisco de Paula.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o carro forte, que transportava valores, seguia no sentido Taquara/São Francisco de Paula quando tombou na pista.