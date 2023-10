Gramadense empata com o Grêmio na estreia da Copa Gramado Laghetto

O Centro Esportivo Gramadense enfrentou o Grêmio na tarde desta sexta-feira (13), em jogo válido pela primeira rodada da Copa Gramado Laghetto Sub-16.

Na Vila Olímpica, o jogo iniciou com muita marcação e muita disputa na área central do campo. Com poucas chances de gol, a partida foi para o intervalo empatada em 0 a 0.

Na segunda etapa, novamente um jogo truncado, com poucas oportunidades para abrir o placar. Destaque para atuação segura do sistema defensivo gramadense. No fim, igualdade em 0 a 0.

Com o empate, o CEG soma 1 ponto. A classificação tem o Atlético Mineiro com 3 pontos, Gramadense e Grêmio somam 1 ponto e o Flamengo não pontuou.

O Gramadense volta a campo neste sábado, a partir das 9h15, no Complexo Esportivo Ernesto Volk, Ernestão, diante do Atlético-MG, pela 2 Rodada da Copa Gramado Laghetto Sub-16.