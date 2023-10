Investimento de R$ 80 Milhões: Gramado se Prepara para o Maior Aquarium do Brasil

Com uma previsão de inauguração agendada para o ano de 2024, o Gramado Aquarium está destinado a se tornar um ícone de turismo e conservação da biodiversidade no Brasil. Com um investimento projetado de mais de R$ 80 milhões, o aquário promete ser uma atração única e inovadora, combinando entretenimento e educação ambiental em um ambiente deslumbrante. As obras têm expectativa de início no segundo semestre de 2023, após a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EVI) e a conclusão dos processos de legalização.

O projeto do Gramado Aquarium é ambicioso, com a intenção de abrigar quase 8 mil seres vivos, representando 500 diferentes espécies, distribuídas em 40 ambientes distintos. O compromisso com a sustentabilidade ambiental e a preservação da vida selvagem é evidente, e a estrutura será construída em um terreno com 100 mil metros quadrados, ocupando aproximadamente 6% dessa área total. Para manter esse ecossistema diversificado, serão necessários cerca de 3 milhões de litros de água.

Uma das características mais marcantes do Gramado Aquarium será um túnel de 32 metros de comprimento, que se tornará o maior túnel de aquário do Brasil, permitindo que os visitantes tenham uma experiência única de observação submarina. Os animais serão organizados em ambientes temáticos, incluindo representações do Ártico, o Polar, o Atlântico, o Amazônico, entre outros. Espécies icônicas, como pinguins, flamingos e até mesmo o raro panda vermelho, terão um lar no aquário.

Além de proporcionar uma experiência envolvente para os visitantes, o Gramado Aquarium terá um impacto significativo na economia local, gerando cerca de 200 empregos diretos. A expectativa é que o aquário receba cerca de 600 mil visitantes por ano, consolidando-se como um dos principais pontos turísticos da região.

O CEO do Grupo Oceanic, Kiko Buerger, enfatizou a importância deste empreendimento, que estava nos planos antes mesmo da construção do aquário no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo ele, “Gramado está muito à frente no turismo, esse projeto iniciou antes mesmo de BC e gostaríamos de vincular algo à alta expectativa dos visitantes. Aqui na cidade, o público encontrará um parque com uma arquitetura diferenciada, onde a natureza é a protagonista e extremamente valorizada. Tanto que os habitats serão construídos antes do espaço de visitação”.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, demonstrou entusiasmo com a nova atração, considerando-a como mais uma oportunidade para que os turistas revisitem a cidade. Ele destacou que o turismo em Gramado é altamente profissional, atendendo a 7 milhões de visitantes anualmente, e que o Gramado Aquarium contribuirá para o desenvolvimento contínuo das potencialidades da cidade.

Rodrigo Prado, CEO do Gramado Aquarium, enfatizou a importância do empreendimento na conservação da biodiversidade e na promoção da cultura da conservação. Ele mencionou que o aquário desempenhará um papel crucial na realização de pesquisas científicas e oferecerá aos visitantes a oportunidade de aprofundar sua compreensão do ecossistema, uma missão que já é levada a cabo pelo Oceanic Aquarium em Balneário Camboriú.

O Gramado Aquarium é um projeto que alia entretenimento, educação ambiental e conservação da biodiversidade, e sua inauguração em 2024 será, sem dúvida, um marco para a cidade de Gramado e para o Brasil como um todo. Este novo aquário se estabelecerá como uma atração imperdível para os amantes da natureza, os entusiastas da conservação e todos os que buscam uma experiência única e educativa no mundo marinho.