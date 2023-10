Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental realizam vistoria em propriedade rural de Nova Petrópolis

a tarde do dia 12 de outubro de 2023, uma equipe de Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar da cidade de Canela atendeu a uma solicitação de vistoria em propriedades rurais na cidade de Nova Petrópolis. A solicitação de vistoria foi originada do Ministério Público local e teve como foco a localidade de Morro da Fome, situada no interior da cidade.

A equipe de policias realizou a vistoria em duas propriedades com escrituras em condomínio, as quais estavam envolvidas em um litígio. De acordo com a denúncia recebida, teria ocorrido o corte de vegetação nativa nessas propriedades, sem a devida autorização ou alvará para manejo florestal.

Durante a vistoria, os policiais constataram o corte de 12 exemplares de árvores nativas em uma das propriedades. O proprietário não se encontrava no local no momento da vistoria, levando os policiais a emitirem uma notificação ambiental. Esta notificação solicita que o responsável pela propriedade apresente o licenciamento adequado para a atividade de manejo florestal e explique a situação que levou ao corte das árvores.

As ações do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar são de extrema importância para a preservação do meio ambiente e a manutenção das áreas naturais no estado do Rio Grande do Sul. O corte indiscriminado de árvores nativas pode ter um impacto significativo na biodiversidade da região, além de afetar o equilíbrio dos ecossistemas locais.

As autoridades locais, incluindo o Ministério Público, estão acompanhando de perto esse caso e esperam que o responsável pela propriedade apresente a documentação necessária e coopere com as investigações em andamento. O não cumprimento das regulamentações ambientais pode resultar em penalidades significativas.

As investigações continuarão, e a Brigada Militar e o Ministério Público estão comprometidos em garantir que a legislação ambiental seja respeitada e que as áreas naturais sejam protegidas para as gerações futuras.