PP de Canela apresenta novos filiados

No último dia 03, a Executiva do Partido Progressistas promoveu uma reunião com membros do Diretório e convidados para discutir o papel que irá representar no pleito que se avizinha. Na ocasião, 20 novos filiados assinaram suas fichas de filiação.

Moisés de Souza, um dos novos filiados, colocou seu nome à disposição na qualidade de pré-candidato nas eleições Majoritárias, no que teve apoio de todos os presentes.

Na avaliação do Presidente do Partido e dos demais que compareceram ao ato, em número de aproximadamente 80 pessoas, a reunião serviu para fortalecer as bases partidárias e botar definitivamente o partido no cenário eleitoral como uma das forças políticas de nosso município, o que ficou bem demonstrado pelas novas filiações que vieram para fortalecer e oxigenar as fileiras partidárias.