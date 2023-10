Professor da UCS Hortênsias doa recursos à Brigada Militar

O professor Guilherme Detmer Drago, coordenador do curso de Direito da UCS Hortênsias, doou uma quantia em dinheiro à 2ª Companhia de Policiamento de Canela, da Brigada Militar. A entrega dos valores ocorreu na sexta-feira (6).

Drago foi recebido pelo capitão Ubirajara da Rocha Dill, que agradeceu pela doação. O militar comentou que os valores serão utilizados na aquisição de aparelhos celulares para o quartel canelense, que serão empregados durante as atividades de patrulhamento.

O valor resultou dos direitos autorais de Drago sobre a venda de exemplares da segunda edição do livro Manual de Direito Constitucional, cuja primeira edição foi lançada em 2019. Na ocasião do repasse, o professor Drago conheceu um pouco do trabalho ostensivo da Brigada Militar e conheceu a sala de videomonitoramento, onde os policiais mantêm um trabalho de vigilância por câmeras distribuídas pela cidade.

“Sempre lançamos as obras vinculadas a uma ação social. Agora, resolvemos colaborar com a Brigada Militar, que sempre conta com o apoio da comunidade em geral para a continuidade de seus bons serviços em prol da segurança pública”, comenta Drago.

Como a Brigada Militar não pode receber dinheiro diretamente como doação, o valor foi entregue ao presidente da Mobilização Comunitária de Combate à Violência, Antônio Saldanha. A Mocovi se encarregrá de comprar os celulares e repassá-los à 2ª Companhia.