Quatro equipes empatadas na liderança da 1ª Divisão canelense

Na quinta-feira, 12 de outubro, a quadra do Ginásio Carlinhos da Vila foi palco de emocionantes partidas na 3ª rodada da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal. Três jogos recheados de gols e lances incríveis agitaram os torcedores, e os destaques foram as vitórias das equipes do Bola 8, Âncora A e Corinthians.

Bola 8 6 x 0 Oito e Meia

A rodada foi aberta com uma goleada do Bola 8 sobre o Oito e Meia. Com um placar de 6 a 0, o Bola 8 mostrou sua força em campo. Mateus foi o grande destaque, com um hat-trick, marcando três gols, enquanto Danrlei (1) e João Guilherme (2) fecharam o placar. Com a vitória, o Bola 8 alcançou a 2ª colocação na tabela, somando 6 pontos. O Oito e Meia, por outro lado, encontra-se na 5ª posição, com 3 pontos.

Bola 8 Oito e Meia

Âncora A 2 x 0 Bom Jesus

Na segunda partida da noite, o Âncora A derrotou o Bom Jesus por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Marcos e Franciel. Com o resultado, o Âncora A subiu para a 3ª posição, acumulando também 6 pontos na competição. O Bom Jesus, por sua vez, permanece na 7ª colocação, ainda sem pontuar no campeonato.

Âncora A Bom Jesus

Corinthians 4 x 3 Santa Marta

O duelo mais equilibrado da noite ficou por conta de Corinthians e Santa Marta. Com um placar final de 4 a 3, o Corinthians saiu vitorioso. Luiz Guilherme foi o grande nome da partida, marcando um hat-trick, enquanto Pedro também contribuiu com um gol. Pelo Santa Marta, Luis Antônio marcou duas vezes, e Leonardo completou o marcador com um gol. Com essa vitória, o Corinthians conquistou a 4ª posição na tabela, somando 6 pontos, enquanto o Santa Marta permanece na vice-lanterna, sem pontos conquistados.

Corinthians Santa Marta

Confira a classificação atualizada:

Na próxima segunda-feira (16), a emoção do Campeonato Municipal de Futsal de Canela continua com a quarta rodada, apresentando mais três partidas eletrizantes. As equipes do Guará e Santa Marta entrarão em quadra em busca de sua primeira vitória na competição, o que promete um confronto recheado de determinação e rivalidade.

Em seguida, o Corinthians, que está ansioso para assumir a liderança, enfrentará o lanterna Monterrey, proporcionando uma oportunidade imperdível para subir na tabela de classificação. As expectativas estão altas para ver como o Monterrey se sairá frente a um dos favoritos ao título.

O fechamento da rodada será um confronto empolgante entre Âncora A e Âncora B, duas equipes que atualmente somam 6 pontos no campeonato. Esta partida será decisiva para determinar quem assumirá a ponta da tabela, adicionando ainda mais tensão a esse já emocionante torneio.

A rivalidade interna entre as equipes Âncora A e Âncora B torna esse duelo ainda mais emocionante, pois ambos buscam o título e a supremacia dentro do clube. A quarta rodada promete ser imperdível, repleta de ação, gols e emoções.