Aberta a Campanha de Multivacinação para Crianças e Adolescentes

Dia D será neste sábado, 21 de outubro, tendo como público-alvo crianças e jovens com até 14 anos, 11 meses e 29 dias

A Campanha de Multivacinação para Crianças e Adolescentes está em andamento e segue até 28 de outubro, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. O público-alvo são crianças e jovens com até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Canela reforça que neste ano os estudantes do município poderão receber as vacinas no ambiente escolar, mediante ausência do registro na Carteira de Vacinação e apresentação do Termo de Autorização. Cada escola será informada sobre uma data específica para a imunização, para aviso prévio do dia e horário à comunidade escolar. O calendário de vacinação nas escolas seguirá até o dia 31 de novembro, atingindo estudantes com idades entre 9 e 14 anos.

O Dia D da campanha, com o engajamento de todas as UBS’s, será neste sábado, dia 21 de outubro, das 8h às 12h, com a proposta de conferir e atualizar o calendário vacinal das crianças e adolescentes do município.

MENINGOCÓCICA ACWY E CONTRA O HPV

Também estão disponíveis as vacinas Meningocócica ACWY e contra o HPV. O público-alvo da Meningocócica ACWY são adolescentes não vacinados entre 11 e 14 anos de idade (de forma temporária). Já a vacina HPV pode ser aplicada em meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade.

Os locais de vacinação são as escolas conforme calendário definido ou na UBS mais próxima, também de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Para receber as vacinas nas escolas é necessário apresentar Carteira de Vacinação e Termo de Autorização. Já para receber as vacinas nas UBS’s é preciso apresentar Carteira de Vacinação e estar acompanhado por um responsável.

LOCAIS DAS UBS’S: