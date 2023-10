Acendimento das Luzes marcará o início do 38º Natal Luz de Gramado

O 38º Natal Luz de Gramado começará oficialmente somente daqui a 15 dias com apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado e o tão aguardado show de Acendimento das Luzes. Assim como já ocorreu em edições anteriores, o início do maior evento natalino do Brasil deverá reunir milhares de pessoas na Rua Coberta e em frente ao Palácio dos Festivais, local que vai ocorrer diariamente o espetáculo gratuito.

O acendimento das luzes é um momento sublime, quando o Papai Noel e seus ajudantes, entre personagens e público em geral, transformam a chegada da noite em um novo cenário, cheio de encanto e esperança. “Todos juntos, elevam a magia natalina e as luzes da cidade se acendem como num sonho encantado, que acontece no Natal Luz de Gramado”, destaca a presidente da Autarquia Municipal de Turismo – Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

Nessa edição, o Acendimento das Luzes que terá a direção de Denis Gosch, vai ter uma particularidade: de quinta-feira a domingo, e feriados, o espetáculo contará com a participação dos personagens, além é claro, do bom velhinho. Já nos demais dias da semana apenas o Papai Noel entrará em cena para o delírio do público presente. O show gratuito ocorrerá diariamente sempre às 20 horas. “Vou precisar da ajuda e da energia de todos para juntos acendermos a cidade mais iluminada e encantada que já visitei”, garante Noel.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

