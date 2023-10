Brigada Militar de Três Coroas prende autor de incêndio em residência

Ele ateou fogo com a mulher e o filho, de seis anos, na casa

Na manhã de segunda-feira (16), por volta das 10 horas, a Brigada Militar de Três Coroas foi acionada, via 190, na Rua Frida Reinheimer, no bairro Vila Nova, para atender ocorrência de incêndio criminal em residência. Conforme denúncia o autor estava no local e encontrava-se alterado.

No endereço, os Policiais Militares encontraram e prenderam o autor visivelmente transtornado, andando de um lado para o outro, possivelmente sob ação de entorpecentes. Ele relatou ser dependente químico e ter utilizado crack. Ainda que discutiu com sua esposa e posterior assumiu ter ateado fogo em um cobertor, iniciando o incêndio e queimando a residência.

Posterior em contato com a mulher, de 23 anos, relatou que ao ver que o companheiro tinha ateado fogo, pegou o filho do casal, de seis anos, pulou a janela e fugiu para a casa dos pais. Nenhum dos dois restaram feridos.

O autor de 21 anos, com antecedentes por furto qualificado, apreensão de objeto, violação de domicilio e receptação, foi preso em flagrante por tentativa de feminicidio.