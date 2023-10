Brigada Militar de Três Coroas prende traficante com 793g de maconha e materiais sem procedência

Na manhã de segunda-feira (16), por volta das 09h50, a Brigada Militar de Três Coroas recebeu uma denúncia, via 190, sobre a comercialização de drogas na Av. João Correa, bairro Vila Nova.

Foi realizado policiamento nas proximidades, sendo visualizado o suspeito em frente a sua residência, entregando um invólucro a outro indivíduo. Ao perceber a presença da viatura, o traficante tentou correr, deixando cair o material que seria entregue – se tratava de uma porção de maconha.

Os Policiais Militares acompanharam e prenderam o homem, de 28 anos, com diversos antecedentes por posses e tráficos de drogas, ainda, roubo a transporte coletivo e disparo de arma de fogo. Em revista pessoal também foi localizado cinco pedras de crack.

Na residência, sobre uma mesa, onde ele fracionava as drogas para comercialização, estavam duas balanças de precisão, faca, papel alumínio (para embalagem) e um caderno de anotações com contabilidade do tráfico. Ao todo foram apreendidas 793 gramas de maconha.

Na casa também encontraram diversos objetos: dois capacetes, jogo de chaves, dois rádios de carro, um notebook, três celulares, três relógios e uma parafusadeira, que possivelmente sejam materiais furtados e trocados pelos entorpecentes no local.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.