Estações: Exposição de esculturas e desenhos do artista Giovani Gyang no projeto Estação Cultural em Canela, fica até o final de outubro

O projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo tem oferecido contínua programação de apresentações artístico-culturais abertas ao público em geral, diariamente, no complexo Estação Campos de Canella – a rua coberta de Canela. Atração e oportunidade destacada é o espaço para exposição de artes visuais. Assim, teve início no dia 1 de outubro e segue até o final do mês a exposição “Estações”, do artista Giovani Gyang, com dez obras que representam a vida artística do autor, mostrando alguns de seus trabalhos de pintura, escultura e o reaproveitamento de materiais.

Natural do município de Triunfo, Giovani reside em Canela desde o ano de 2007 e já fazem 20 anos que trabalha em Gramado. Ele conta que iniciou nas artes por volta do ano de 1982, em Porto Alegre, quando com 19 anos de idade desempenhava funções de office boy. Admirava Monet (pintor francês) e Michelangelo (italiano) e foi influenciado pelo artista Volnei Campello, passando, com o apoio da mãe Marlene, a trabalhar na rua General Câmara, na Capital gaúcha, com desenhos à carvão (crayon) e retratos. Com o passar dos anos foi aprimorado seus conhecimentos e aprendendo novas técnicas. Em 1985 participou pela primeira vez de uma mostra de desenho profissional, na Assembleia Legislativa do Estado. Em 1998 começou a pintar telas à óleo, mesma época em que passou a se dedicar também à escultura. “Com as esculturas e as pinturas consigo expressar meu eu interior”, ressalta Giovani Gyang, que por um período também fez várias esculturas em madeira para um cliente que comprava seus trabalhos. Na cidade de canoas, atuou com oficinas artísticas de desenho.

As caricaturas também renderam reconhecimento e dinheiro para sobrevivência. Aproveitando o desenvolvimento do Turismo na Região das Hortênsias, bem como as oportunidades advindas daí, estabeleceu-se como artista de rua em Gramado, fazendo caricaturas nas imediações do Lago Negro. Com traços característicos e uma técnica apurada, consegue fazer a caricatura de uma pessoa em cerca de 15 minutos. O tamanho das caricaturas é padrão, ou seja, 44x60cm, podendo ser em preto e branco (R$ 70,00 uma pessoa e R$ 100,00 dupla) ou colorida (R$ 100,00 por pessoa). Também faz pinturas à óleo e retratos, bem como trabalhos sob encomenda.

Sob influência do espanhol Salvador Dalí, suas peças exprimem o surrealismo, em síntese, a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. “Meus trabalhos expressam a relação do homem com o mundo, mostram a natureza de uma maneira peculiar e ela mesma sendo aproveitada como reconstrução em peças artísticas”, enfatiza Giovani para falar das esculturas expostas na Estação Cultural em Canela, nas quais os materiais utilizados foram garrafas pet (demora cerca de três semanas para fazer uma peça), madeira (três semanas de trabalho) e papelão (2 semanas), algumas misturando materiais.

“As esculturas são inspiração própria. Elas representam a minha identidade artística”, salienta Giovani, que está em busca de parceiros, talvez empresas que possam patrocinar seus trabalhos com pinturas e esculturas, com temas ou assuntos dirigidos, específicos. Ele deixa seu número de celular/WhatsApp 54 993310600 para contatos. Além da Exposição Estações, na rua coberta de Canela, ele segue trabalhando com as caricaturas no Lago Negro e, no dia 28 de outubro, estará no Garden Park, em Gramado, num evento de cães da raça “Golden retriever”, também fazendo caricaturas.

O projeto ainda segue com as apresentações de música instrumental e artes circenses, todos os sábados, às 18 horas, até o final do mês de dezembro, na Estação Campos de Canella – A rua coberta de Canela. A realização do Projeto “Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo” é da S&S Cultura Turismo e Eventos, através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.