Festuris aquece os motores com a Nascar Brasil

O grande evento de negócios turísticos conta com um novo apoiador, a Nascar Brasil

Festuris e Nascar Brasil aceleram os motores em uma parceria veloz neste final de semana! A 26 dias para a realização da 35ª edição do Festuris, a equipe de comunicação do evento vai acompanhar de perto o preparo do piloto, Cayan Chianca, 27 anos, para a corrida em Viamão, no Autódromo de Tarumã. A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Nascar Brasil no sábado, dia 14, pela manhã, e no domingo, dia 15, de tarde na Band Esportes.

A Nascar é a maior categoria do automobilismo mundial na modalidade turismo e, em seu primeiro ano no Brasil, está em expansão da sua marca pelo mundo. O Festuris estará junto com a empresa nos principais pontos da corrida, como no carro, traje do piloto e capacete. Além desta competição, o Festuris também irá para Interlagos, em dezembro. Networking, inovação e competitividade a marca irá trazer para o Festuris, além de abrir portas em todas as áreas que o esporte abrange.

Para os admiradores do automobilismo, a Nascar contará com um stand na 35ª edição do Festuris. No local estará exposto o carro de Cayan, que também participará do evento. Os responsáveis pela Nascar acompanharão o Festuris nos dias 10 e 11 de novembro. Para os participantes do evento, a empresa vai promover sorteios de ingressos para a corrida de Interlagos, simulador, distribuição de souvenirs entre outras atividades. No dia 10 de novembro, a Nascar fará um happy hour no Espaço Business & Innovation, às 18h30.

Sobre o Festuris

O Festuris – Feira internacional de Turismo de Gramado acontece de 9 a 12 de novembro, em Gramado, no Centro de Feiras do Serra Park. A solenidade de abertura, reconhecida pelo trade como um grande espetáculo que dá as boas-vindas aos participantes, acontece no Palácio dos Festivais, na quinta, dia 9. Pela manhã dos dias 10 e 11, a programação é repleta de conteúdo no Meeting Festuris, no Pavilhão Plátano. No período da tarde, ocorre a Feira de Negócios com abertura ao meio-dia nos pavilhões Araucária e Hortênsia.O evento encerra, na sexta, às 20 horas, e no sábado, às 19h. Ao longo do dia, muito networking, mentorias e experiências. No domingo, dia 12, não tem programação oficial, é quando ocorre o retorno dos participantes aos seus destinos e, até mesmo, a possibilidade de aproveitarem o destino Gramado e região.O patrocínio do Festuris e da CVC e o evento conta como anfitriões a cidade de Gramado e o Estado do Rio Grande do Sul, e o Uruguai é o país convidado de honra. Assinam oficialmente o evento a Rede Laghetto de Hotéis, a Agência Turistur Turismo, a transportadora terrestre Planalto, a móveis Real Wood Concept, Miroh Chocolates, vinícola Lídio Carraro. O Pompéia Ecossistema de Saúde assina como assistência médica oficial do evento. Apoio da CNC.

Informações www.festurisgramado.com ou nas redes sociais @festurisgramado.