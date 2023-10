Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Três Coroas

Autor, com antecedentes por posses e tráfico de drogas, estava com um revólver com a numeração raspada

Na manhã de domingo (15), por volta das 11h, a Brigada Militar de Três Coroas estava em barreira policial na Rua Visconde de Mauá, Bairro Moreira, quando sinalizou abordagem ao veículo Renault Clio, com placas de São Francisco de Paula.

Em revista ao veículo, foi encontrado, no porta-luvas, um revólver calibre 32, com a numeração suprimida, e municiada com um cartucho intacto.

O autor, de 24 anos, com antecedentes por posses e tráfico de drogas, foi preso em flagrante.