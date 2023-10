Jogando pela liderança, média de idade do Gramadense é abaixo de 20 anos

O Centro Esportivo Gramadense (CEG) está dando o que falar no Campeonato Gaúcho Série B. Com uma média de idade de apenas 18 anos e grande parte dos jogadores formados nas categorias de base do clube, a equipe tem surpreendido a todos na primeira parte da fase de grupos.

A jornada do Gramadense tem sido marcada por ótimos resultados contra times tradicionais do futebol gaúcho. Com duas vitórias e um empate nas últimas partidas, o CEG está firme na busca pela liderança do grupo C. O próximo desafio acontecerá na tarde desta quarta-feira, dia 18, às 15 horas, na Vila Olímpica, contra o Novo Horizonte.

Na primeira vitória, o Gramadense não poupou gols e venceu a Sapucaiense por 3 a 0, diante de sua torcida. A equipe também mostrou força jogando fora de casa, ao bater o Novo Horizonte por 1 a 0 em São Leopoldo. O empate em 1 a 1 com o Igrejinha, conquistado longe de seus domínios, demonstrou a consistência do time, que segue determinado em sua jornada.

O CEG soma 7 pontos até o momento, colocando-os em segundo lugar no grupo C. O líder, Igrejinha, acumula 8 pontos, mas tem um jogo a mais em seu histórico. O Novo Horizonte, por sua vez, está com 4 pontos, enquanto a Sapucaiense ainda não pontuou no campeonato.

Uma das chaves do sucesso do Gramadense tem sido a aposta constante no fortalecimento do trabalho nas categorias de base. Com destaque para as campanhas de destaque nos Gauchões Sub-17 de 2022 e 2023, Copa do Brasil Sub-17 de 2023 e Copa Gramado Laghetto Sub-16 deste ano, o clube está construindo uma base sólida para o futuro. Essa estratégia visa a consistência e o suporte necessário para a obtenção de boas campanhas no futebol profissional.

Com uma equipe jovem e talentosa, o Centro Esportivo Gramadense busca alcançar a liderança do grupo e avançar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho Série B. Os olhos dos amantes do futebol estão voltados para a Vila Olímpica nesta quarta-feira, na expectativa de mais uma atuação impressionante deste time promissor.