Projeto Loboguará anuncia o 1º Matilha na Trilha

Uma aventura em família com imersão na natureza, educação ambiental e aprendizado com muita diversão. Está é a proposta do 1º Matilha na Trilha, uma experiência pensada para adultos e crianças aprenderem juntos. O passeio, idealizado pelo Projeto Loboguará, convida os participantes para uma jornada de descoberta no Ecoparque Sperry, localizado em Canela (RS).

“O Matilha na Trilha é para todos aqueles que desejam aproveitar a natureza e aprender sobre nosso ambiente de maneira divertida e interativa. Qualquer membro da família, seja pai, mãe, padrinho, tio ou irmão, pode participar desta aventura ao lado de uma criança ou adolescente”, explica João Pedro Travi, biólogo responsável do projeto. O 1º Matilha na Trilha acontecerá no dia 22/10, com saída na Loja Bustour Canela às 13h e na Loja Brocker Gramado às 13h15. O passeio no Ecoparque Sperry tem duração de 5 horas.

A proposta do projeto é proporcionar para crianças e adultos aprendizado prático sobre a fauna, flora e ecologia, em uma trilha guiada por biólogos especializados. Além de educação ambiental, a experiência inclui certificado nominal, piquenique para repor as energias durante a trilha, ingresso para acesso ao Ecoparque Sperry, brinde exclusivo do Projeto Loboguará e transporte de ida e volta.

1º Matilha na Trilha

Dia: 22/10

Horário: Saída a partir das 13h

Local: Ecoparque Sperry

Crianças até 10 anos: R$ 149,00

Adultos e Crianças acima de 11: R$ 159,00

Vagas limitadas