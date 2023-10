Sábado de bons jogos válidos pela segunda rodada da Copa Gramado Laghetto Sub-16

Sábado de bom público no Complexo Esportivo Ernesto Volk – Ernestão, no bairro Piratini, e bons jogos válidos pela segunda rodada da 3ª edição da Copa Gramado Laghetto Sub-16, promovida pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Quatro jogos foram disputados pela fase de classificação do certame. A competição teve início na sexta-feira, dia 13, e segue até a terça-feira, dia 17.

No primeiro jogo da manhã de hoje (14), o C.E. Gramadense enfrentou o Atlético-MG. O anfitrião da Copa pressionou a todo instante, enquanto a equipe mineira recuava e se defendia dos ataques. Embora houve o equilíbrio entre ambas as equipes, o Atlético não perdeu as oportunidades e marcou duas vezes aos 30 minutos do primeiro tempo e aos 9 minutos do segundo tempo, com gols de Luiz Otávio, camisa 5, e Vinicius Teixeira, camisa 20. Placar final 2 a zero.

No segundo jogo da rodada, o confronto entre o Juventude e o Athlético-PR demonstrou a qualidade técnica da Copa Gramado Laghetto. Com uma partida eletrizante do início ao fim, o Juventude venceu a equipe paranaense pelo placar de quatro a três, com destaque para o jogador Rafael Pinna, camisa 9 da equipe gaúcha, que marcou três vezes. Marcaram ainda Daniel para o Juventude e Gabriel Feitosa, Arthur Dias e Lucas Carvalho para o Athlético-PR.

No início da tarde, pela terceira partida da segunda rodada, o Ernestão foi palco da disputa entre Palmeiras e Internacional. Numa partida bastante disputada e equilibrada, a equipe alviverde derrotou os meninos do colorado pelo placar de um a zero, com gol de Francisco, camisa 11. Mesmo sofrendo a derrota, o Internacional pressionou, mas não conseguiu reverter o placar.

Para fechar a rodada os times do Flamengo e Grêmio se enfrentaram. Com jogadas ensaiadas e boa desenvoltura em campo, os meninos do ninho do urubu criaram várias oportunidades de gol, mas coube ao jogador Vini Ferraz, camisa 9, do Grêmio abrir o placar. O Flamengo, bicampeão da Copa Gramado, bem que tentou abrir o marcador e pontuar. Teve um gol assinalado, mas o atleta rubro-negro estava impedido. O Grêmio ainda desperdiçou uma penalidade nos últimos minutos do jogo. O placar final foi um a zero para o tricolor. Ao apito final uma breve confusão entre os atletas que foi contornada pela arbitragem.

A competição segue neste domingo, dia 15, com partidas disputadas no Complexo Esportivo Ernesto Volk – Ernestão, no bairro Piratini. A segunda rodada terá início às 9h15 com o jogo entre C.E. Gramadense e Flamengo, na sequência Palmeiras x Juventude, às 11h. Na tarde, se enfrentarão Atlético-MG x Grêmio, às 14h, e para finalizar Internacional x Athlético-PR, às 15h45.

Os goleadores da competição ao final da segunda rodada são Rafael Pinna do Juventude e Gabriel Feitosa do Athlético-PR. Já os goleiros menos vazados são Bernardo Rocha do Atlético-MG e Mateus Bertolo do Grêmio.

Confira a classificação.

Chave A

1º Palmeiras – 04 pontos

2º Internacional – 03 pontos

3º Juventude – 03 pontos

4º Athlético-PR – 01 ponto

Chave B

1º Atlético-MG – 06 pontos

2º Grêmio – 04 pontos

3º C.E. Gramadense – 01 ponto

4º Flamengo: 0 ponto.

O patrocínio da 3ª Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub 16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer e Ministério do Esporte do Governo Federal.