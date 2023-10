Tradicional nos EUA, a comemoração do Dia das Bruxas vem ganhando cada vez mais espaço no calendário brasileiro. Alinhada a essa tendência, Scur Pizzaria realiza a sexta edição do “Halloween no Scur”.

Até o dia 1º de novembro, quem for até o restaurante vai encontrar uma decoração temática assustadoramente divertida, com elementos como cabeças de abóboras e fantasmas. Os colaboradores também entrarão no clima, com fantasias criativas de freiras, bruxas e esqueletos.

No dia 31 de outubro, data oficial da comemoração, a programação do Scur contará também com um setlist do DJ Rafael Strey. “Fomos os primeiros a implantar rodízio de pizzas em Gramado, e temos uma história com mais de quatro décadas”, destacam os empresários da família Scur Dalateia, que finalizam: “Um dos motivos de sermos tradicionais na cidade e na região é o fato de buscarmos novidades e atrações para os visitantes constantemente. Gastronomia e entretenimento estão no nosso DNA”.

Scur Pizzaria fica na Rua São Pedro nº 660, no Centro de Gramado. Seu funcionamento é das 18h15 às 23h30.