Traficante é preso nas imediações da Copa Gramado Laghetto

Autor, de 51 anos, possui outras 10 ocorrências pelo crime

Na tarde de sábado (14), por volta das 16h30, a Brigada Militar, através do Pelotão da Força Tática, durante policiamento ao jogo de futebol, copa sub-16, que acontecia no Bairro Piratini, recebeu denúncia que um traficante, já conhecido das guarnições, estaria realizando a comercialização de drogas nas imediações do campo.

Os Policiais Militares visualizaram o suspeito na Rua Corte Real, chegando na esquina do mercado, que, ao ver a viatura, largou duas buchas de cocaína. Em revista pessoal ainda foi encontrada grande quantia em dinheiro, referente as vendas já realizadas.

O homem, de 51 anos, com 10 antecedentes por tráficos de drogas, além de receptação, foi preso em flagrante pela 11ª vez pelo crime.