Vinícola Jolimont terá open de vinhos e espumantes no festival de churrasco Confraria SG Gramado

Um dos eventos mais aguardados de Gramado é a Confraria SG, festival de churrasco que acontece duas vezes ao ano na Serra Gaúcha, reunindo os melhores assadores do país e mais de 3 mil pessoas para sete horas de open churras.

A 13ª edição está marcada para o dia 11 de novembro, na Arena SG em Gramado. O evento tem como foco principal dar palco à arte do fogo, cutelaria, brasa e muito churrasco com mais de dez estações de assados onde o visitante visita o circuito provando o churrasco produzido por mais de 150 assadores convidados que aplicam diferentes técnicas na hora de assar cortes nobres e tradicionais.

Ganham destaque as estações com os melhores cortes bovinos, frango, suíno, linguiças artesanais, pão de alho, estação vegetariana e estação de carreteiro. Este ano o evento terá uma estação especial com uma das carnes mais nobres e caras atualmente no mundo é a da raça wagyu. Esta estação será assinada no evento pelo frigorífico Madu.

Ao acessar o evento o visitante tem incluso no ingresso sete horas de open churrasco, open chope e, a partir da próxima edição, terá open de vinhos e espumantes Jolimont. Tudo incluso no valor do ingresso.

Após a vinícola canelense anunciar a parceria com o evento, o gerente comercial da empresa, Renato Flores, destaca que, “nosso portfólio de produtos está cada vez maior. Por isso, vamos aproveitar o evento para mostrar o que temos de melhor, inclusive com lançamentos de produtos. Além disso, ofereceremos vinhos e espumantes para todos os visitantes do evento em novembro“.

O evento em Gramado também contará com shows nacionais sertanejos com as duplas Felipe & Rodrigo e Augusto & Rafael. A dupla Rui & Mateus abre a programação de shows.

O local da Confraria SG é a Arena SG, na Estrada Serra Grande, 3550 – Bairro Serra Grande – Gramado. A iniciativa é da empresa gramadense SG Facas Artesanais, com 16 anos de atuação no mercado, em parceria com Schima Assador.

SERVIÇO

Confraria SG- 13ª edição

Festival de churrasco com open churras, open chope, open vinho e open espumante

Shows com Felipe & Rodrigo, Augusto & Rafael e Rui & Mateus

Data: 11 de Novembro de 2023

A partir das 11 horas

Local: Estrada da Serra Grande, 3550, Arena SG, Gramado.RS

Ingressos e informações em: www.confrariasg.com.br