Brincarte 2023 traz ao Teatro Municipal os talentos da Educação Infantil de Canela

O objetivo desta atividade é apresentar a todos as danças e outras representações artísticas preparadas pelos alunos ao longo do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, por meio das escolas municipais e conveniadas, realiza, de 17 a 20 de outubro, o Brincarte 2023, um evento organizado para exibir os talentos dos pequenos estudantes às famílias e à sociedade.

O objetivo desta atividade é apresentar a todos as danças e outras representações artísticas preparadas pelos alunos ao longo do ano letivo. Além disso, promove o desenvolvimento da expressão corporal e musicalidade na educação infantil, ajudando as crianças a fortalecerem seu desenvolvimento físico, mental e motor, a descobrirem suas potencialidades e a criarem relações sociais fortes.

As apresentações acontecem no Teatro Municipal de Canela, sempre às 18h30.

Hoje dia 17/10 sobem ao palco as escolas, Adriana Spall Wingert, EMEI Prof. Alice Wortmann, EEI Alzemiro Boeira dos Reis, EEI Ari Dalanholi e EI Carmem Schlieper.

Amanhã (18/10) ocorrerão as apresentações das escolas EMEI Córa Cunha Vianna, EEI Lucimara Basei, EMEI Prof. Eva Alzira Batista Nunes Bianchi e EEI Evaldo Port.

Na quinta-feira (19/10) o palco será ocupado pelas escolas EEI Jardim das Hortências I, Jardim das Hortências II, EMEI Prof. Selma Port Hermann, EMEI Serafina Seibt e EMEI Prof. Sylvio Hoffmann.

Por fim, para encerrar as apresentações na sexta-feira (20/10), as escolas EMEI Prof. Diva Pedroso da Cunha, EMEI Ítala Reis, EEI Ingo Lied e EEI Prof. Sandra Renck subirão ao palco.