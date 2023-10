Copinha das Crianças encerra com sucesso no Santa Marta

O destaque da competição em ambas categorias foi a goleira Isa, que defendeu pênaltis e fez defesas gigantes no decorrer do campeonato

No último domingo, dia 15 de outubro, o bairro Santa Marta foi palco de um evento esportivo que trouxe à tona o talento e a paixão pelo futebol das crianças. A “Copinha das Crianças” atraiu uma multidão entusiasmada e contou com a participação especial do CT Aliança, formado por jovens atletas da ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal). Mais de 300 crianças, divididas nas categorias sub-9 e sub-11, entraram em campo e proporcionaram um espetáculo esportivo emocionante.

Na categoria sub-9, o time “Amigos da Base” se consagrou campeão em uma emocionante final. Eles superaram o talentoso CT Aliança, formado pelos atletas da ACBF, que ficou com o vice-campeonato. O terceiro lugar foi conquistado pelo “Olé Futsal”, que demonstrou grande habilidade e determinação.

Na categoria sub-11, o CT Aliança provou ser um time de destaque, conquistando o título de campeão, enquanto os “Amigos da Base” ficaram com o vice-campeonato. Mais uma vez, o “Olé Futsal” brilhou, alcançando o terceiro lugar na competição.

Uma das grandes estrelas do torneio foi a goleira Isa, que se destacou em ambas as categorias sub-9 e sub-11. Seu desempenho impressionante e defesas incríveis renderam elogios de todos os presentes. Isa mostrou que o talento no futebol não conhece idade e gênero, inspirando a todos com sua habilidade e paixão pelo esporte.

O evento contou com um público animado e apaixonado pelo futebol, que encheu as arquibancadas para apoiar as jovens estrelas em ascensão. A Copinha das Crianças não apenas proporcionou uma oportunidade para as crianças mostrarem seu talento no campo, mas também uniu a comunidade em torno do esporte e da celebração da juventude.

O sucesso deste evento esportivo reforça a importância de promover o esporte na comunidade e incentivar a participação das crianças em atividades saudáveis e educativas. A Copinha das Crianças no Santa Marta deixou uma impressão duradoura e inspirou muitos a continuar apoiando o desenvolvimento esportivo das crianças locais. E, claro, a goleira Isa, com sua atuação brilhante, deixou a todos com a certeza de que o futuro do futebol está em boas mãos.