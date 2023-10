Em edição histórica, Gramado In Concert abre 400 vagas para estudantes de música

Em sua histórica 10ª edição, o Gramado In Concert, que ocorre de 26 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024, abriu um número recorde de vagas para estudantes de música erudita. Serão selecionados 400 jovens músicos para as aulas de instrumento e práticas coletivas de orquestra. O prazo de inscrições termina em 31 de outubro. Com direção de Leandro Libardi Serafim e Allan John Lino, o evento é uma promoção da Prefeitura de Gramado com realização da autarquia municipal Gramadotur.

Conforme o diretor do X Gramado In Concert, Leandro Serafim, serão destinadas 120 vagas para estudantes com hospedagem, 140 para estudantes sem hospedagem, 70 para bolsistas integrais e 70 para ouvintes. “Teremos 70 vagas para bolsistas, que serão exclusivas para grupos de Câmara e Orquestras convidadas, além de 70 vagas na categoria ouvinte, que garante acesso às aulas e práticas de grupo na condição de espectador. Em ambas, os alunos não terão custo para participação.

Serafim explica que os estudantes selecionados na modalidade com hospedagem pagam R$ 690 a inscrição. Na categoria sem hospedagem, as inscrições custam R$ 90. “Além do propósito turístico e cultural, o festival tem caráter pedagógico ao oportunizar conhecimento prático com renomados professores brasileiros e estrangeiros para estudantes de Gramado e de todo o mundo”, observa.

O diretor destaca que os inscritos serão avaliados pela equipe de professores do festival. Segundo Serafim, a estimativa é de que aproximadamente 1.000 alunos façam sua inscrição. “Serão avaliados os currículos e a qualidade do vídeo de cada aluno inscrito”, frisa.

O regulamento completo pode ser conferido pelo site www.gramadoinconcert.com.br. Mais informações pelo email: gramadoinconcert2024@gmail.com.