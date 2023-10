Palmeiras e Internacional disputam a final da 3ª Copa Gramado Laghetto

Debaixo de chuva, na insistência e também na bola, Palmeiras e Internacional garantiram vaga para a final da 3ª edição da Copa Gramado Laghetto, promovida pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Em uma semifinal atípica, o volume intenso de chuvas alagou vários pontos do Complexo Esportivo Ernesto Volk – Ernestão, no bairro Piratini, local da semifinal. A partida final ocorre nesta terça-feira, dia 17, às 9h30, na Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande.

No confronto inicial pela semifinal, o Palmeiras enfrentou o Grêmio. Logo no início da partida o jogador Gabriel Mec, camisa 17, aproveitou a falha dos zagueiros da equipe paulista e abriu o placar a favor do tricolor gaúcho. Aos 22 minutos do segundo tempo, o jogador Heitor, camisa 7, do Palmeiras deixou tudo igual, um a um. Logo na sequência Murilo Dourado, camisa 9, ampliou o placar a favor do verdão, 2 a 1, e garantiu de virada a classificação da equipe para a final da competição.

Atlético-MG e Internacional disputaram a segunda partida pela semifinal da Copa Gramado Laghetto. Com a chuva que não deu trégua e o campo encharcado ambas as equipes criaram várias oportunidades de marcar o gol no primeiro tempo de partida, mas sem finalização no gol. No decorrer do segundo tempo as equipes conseguiram apresentar maior desenvoltura, mas chamou a atenção pela capacidade de criação do Internacional. Placar final zero a zero.

Com esse resultado a partida foi definida na cobrança de pênaltis. A equipe colorada acabou vencendo pelo placar de 2 a 1 e garantiu a vaga para a final da competição. Destaque para o goleiro Filipe Sírio do Internacional que defendeu duas das quatro cobranças de pênaltis. Marcaram para o Internacional os jogadores Matheus Gonçalves, camisa 9, e Oliver Figueiredo, camisa 11. Já para o Atlético-MG apenas o jogador Yann Neves, camisa 11, marcou.

O patrocínio da 3ª Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer, e Ministério do Esporte do Governo Federal. A Gramado TV transmite a grande final ao vivo. O ingresso na Vila Olímpica Eduardo Tissot da Várzea Grande, é gratuito.