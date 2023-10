Parque do Caracol antecipa Black Friday e tem desconto nos ingressos

De 18 a 31 de outubro, os visitantes poderão adquirir os bilhetes pelo melhor preço do ano

O Parque do Caracol começa nesta semana a sua ‘Pré-Black Friday’. A partir de quarta-feira (18) até 31 de outubro, os visitantes poderão adquirir ingressos pelo menor valor do ano. A promoção é válida exclusivamente para os bilhetes vendidos no site durante o período e podem ser utilizados até o dia 22 de dezembro.

O desconto vale para o Bilhete Caracol + Observatório que dá acesso ao parque e ao Observatório Panorâmico, atrativo a 27 metros de altura com uma visão 360º da Cascata do Caracol. Com o benefício, o valor adulto passa de R$ 90 para R$ 49,90 e o infantil (crianças de 6 a 11 anos) de R$ 52 para R$ 29,90.

O Parque do Caracol é uma área de preservação ambiental e reúne três trilhas para caminhada, três vias (Via das Águas, Via da Araucária e Via dos Graxains), quatro opções de gastronomia entre restaurante, cafeteria, cervejaria e vinícola, 10 lojas com artigos que vão de vestuário a souvenirs, duas cascatas (Cascata do Caracol e Cascata do Moinho) e quatro mirantes (Mirante da Cascata do Caracol, Mirante do Moinho, Mirante do Aqueduto e Mirante das Corredeiras).

Quem participar da promoção e antecipar o ingresso poderá utilizar os bilhetes no período de 18 de outubro a 22 de dezembro e curtir a programação de Natal do parque que inicia dia 3 de novembro.

Parque do Caracol – Ação pré-Black Friday

Compra de ingressos com desconto no site: de 18 a 31 de outubro.

Período de utilização do ingresso: de 18 de outubro a 22 de dezembro.

Valores: R$ 49,90 (adulto) e R$ 29,90 (crianças de 6 a 11 anos).

*O ingresso inclui acesso ao parque e ao Observatório Panorâmico.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/