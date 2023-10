Placa alusiva à certificação LEED Platinum é inaugurada por Mauricio de Sousa no aniversário da Vila da Mônica Gramado 

Durante as comemorações do primeiro ano do parque, cartunista descerrou a placa que reconhece o edifício como um dos 500 mais sustentáveis do mundo

Com a presença do cartunista Mauricio de Sousa, a Vila da Mônica Gramado comemorou o seu primeiro aniversário na última sexta-feira, 13 de outubro, com um evento mais do que especial. Além de bolo e do tradicional “Parabéns a Você”, a festa contou com o descerramento da placa alusiva à certificação LEED Platinum, concedida pela organização não governamental United States Green Building Council (USGBC) a edificações que alcançaram os mais altos níveis de sustentabilidade. Na Praça Sansão, a CEO Manoela Moschem e o criador da Turminha inauguraram a distinção que coloca a Vila entre as 500 edificações mais sustentáveis do mundo. “Estamos muito felizes e orgulhosos em ser o primeiro parque da América Latina a conquistar esta certificação internacional tão importante”, afirmou Manoela.

Muito aplaudido pelos visitantes ao subir ao palco, Mauricio fez um agradecimento e ressaltou a alegria de participar do primeiro aniversário da Vila. “Estou muito feliz vendo que o que plantamos aqui está dando flores, está dando resultados, está dando alegria, está alegrando a criançada”, afirmou, emocionado. O cartunista viajou a Gramado acompanhado da família: a esposa Alice Takeda; o diretor de espetáculos, parques e eventos da Mauricio de Sousa Produções (MSP), Mauro Sousa, inspiração para o Nimbus dos quadrinhos, e seu marido e gerente da MSP, Rafael Piccin; e Marina, a filha que inspirou a personagem de mesmo nome nos gibis, que viajou com o filho Martin e o marido, Rafael Cameron.

LEED Platina

Do inglês Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em Energia e Design Ambiental), a certificação LEED Platinum reconhece construções que obedecem a parâmetros de sustentabilidade, desempenho e baixo impacto ambiental. No processo de reconhecimento, foram analisados oito quesitos: localização e transporte, sustentabilidade do terreno, eficiência no uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interno e inovação & design. “A certificação reconhece a Vila como uma construção sustentável, ou seja, que consome menos água e energia; que fornece conforto, bem-estar e saúde aos seus visitantes; que utiliza materiais de forma inteligente, conservando recursos naturais; e que reduz o seu impacto ambiental”, explica Manoela que, em breve, espera comemorar mais uma certificação – a WELL Building Standard –, cujo processo está em andamento.

Também emitida pela USGBC, a certificação avalia como as estruturas, os sistemas e o design de um prédio impactam a qualidade de vida dos seus moradores, usuários ou, no caso da Vila da Mônica, colaboradores e visitantes. No processo de certificação, são observados dez itens: ar, água, nutrição, luz, movimento, conforto térmico, som, materiais, mente e comunidade. “Para conquistar mais essa certificação tão importante, nós devemos mostrar que o parque tem uma operação saudável e está de acordo com todos os parâmetros exigidos, como, por exemplo, um alto nível de qualidade de ar; uma boa gestão dos recursos hídricos; o incentivo à alimentação saudável; o conforto térmico e acústico e a promoção de valores como igualdade social, engajamento civil e acessibilidade”, destaca Manoela.

Mais informações

▪ Ingressos antecipados à venda no site: www.viladamonica.com.br – os ingressos antecipados têm valores menores do que os ingressos adquiridos diretamente na bilheteria

▪Baixa temporada adulto: R$ 179,00

▪Baixa temporada criança: R$ 159,00

▪Alta temporada adulto: R$ 189,00

▪Alta temporada criança: R$ 169,00

▪Acima de 60 anos: R$ 119,00

▪PcD infantil tem acesso gratuito

▪PcD adulto e acompanhante PcD: R$ 89,00 (somente na bilheteria)

Endereço: R. Germano Boff, 611 – Carazal, Gramado – RS, 95670-000

Horário de funcionamento: das 9h45 às 17h30 (funciona diariamente, exceto às terças-feiras)

Contato: (54) 3421-9999, (54) 99949-4072 e turma@viladamonica.com.br

Sobre a Vila da Mônica

Com atrações para todas as idades, a Vila da Mônica Gramado é um parque temático que faz com que os visitantes se sintam no universo criado por Mauricio de Sousa. Toda a ambientação remete ao bairro do Limoeiro, onde Cebolinha, Cascão, Mônica, Magali, Milena e os demais integrantes da Turma vivem suas aventuras. São mais de 20 atrações para surpreender os visitantes em cenários como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco, do Luca e da Milena, além de uma infraestrutura pensada para que as famílias passem o dia por lá.

Na Casa da Mônica, por exemplo, ela prepara uma festa do pijama e todos os convidados caem no sono, atravessam um túnel mágico e chegam a um lugar muito divertido. Já na Casa da Magali, todos podem confeitar suas próprias guloseimas. A Praça do Sansão fica bem no coração da Vila da Mônica Gramado e tem uma linda árvore azul. Mas, em vez de flores, a planta tem nos galhos vários coelhos, iguais ao fiel escudeiro da Mônica. Na Vila, além de conhecer a Turminha, os visitantes podem curtir atrações clássicas como o Carrossel do Chico Bento, a Roda-Gigante e a Dinolândia, um espaço dedicado aos pequenos de até 24 meses, com brinquedos pensados especialmente para quem já nasceu fã das crianças do bairro do Limoeiro.

Sobre Mauricio de Sousa Produções AO VIVO

A MSP ao Vivo tem como missão transformar o universo criado por Mauricio de Sousa em experiências inesquecíveis para toda a família. Por meio de parques, centros de entretenimento familiar, espetáculos musicais, restaurante, encontro com personagens, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos em hotéis, shoppings e feiras de negócios, milhares de pessoas de todas as idades têm contato com a Turma da Mônica de forma lúdica, educativa e cultural. A divisão é liderada pelo empresário, produtor e diretor de produção da MSP, Mauro Sousa, filho de Mauricio e inspiração para criação do personagem Nimbus. Com a colaboração de uma equipe supercompetente, os projetos da MSP Ao Vivo, fixos e itinerantes, impactam diretamente ou indiretamente, mais de 60 milhões de pessoas todos os anos.