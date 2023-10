34ª Oktoberfest de Igrejinha começa nesta sexta-feira (20)

Maior festa comunitária do Brasil se diferencia por ser realizada por voluntários e ter o resultado financeiro revertido em prol da comunidade

Agora falta pouco para a comunidade de Igrejinha e região viver os dias mais alegres do ano. A partir desta sexta-feira (20), a energia da 34ª Oktoberfest de Igrejinha invadirá o Parque de Eventos Almiro Grings com muita música, diversão e cultura germânica. Até o dia 29 de outubro, a festa espera reunir mais de 200 mil visitantes em nove dias de programação intensa. Entre os shows nacionais que prometem animar o público estão Luan Santana, Wesley Safadão, Alexandre Pires e Dennis DJ. Nesta edição, o público poderá aproveitar o chopp Eisenbahn e as bebidas não alcoólicas da Coca-Cola.

Além dos shows nacionais, a Oktober de Igrejinha contará com uma extensa programação, totalizando 155 apresentações em cinco palcos simultâneos. Entre as bandas de baile confirmadas neste ano estão nomes como: Brilha Som, Corpo e Alma, Rainha Musical, Porto do Som, Flor da Serra e Banda 10. Além disso, o público poderá conferir diversas bandas tradicionais, incluindo: Orquestra Continental, Super Banda Choppão, Super Banda Real, Super Banda Hopus, Banda Madame Frau, Banda Munique, Banda Berlin, Banda Aquarela e Banda União. A Oktober ainda terá espaço na programação para bandinhas típicas e músicas de estilos variados e alternativos, como o rock.

A entrada garante acesso a todas as atrações da Oktoberfest de Igrejinha, que além de shows, oferece gastronomia típica, desfiles, encontro de danças, jogos germânicos e ações culturais. O parque possui infraestrutura completa, com 15 mil m² de área coberta e pátio pavimentado, oferecendo conforto e segurança ao visitante. Junto ao parque, o público ainda encontra a Vila Germânica, um espaço especial que remete às tradições dos imigrantes alemães e que, neste ano, contará com intervenções teatrais.

Comunitária e solidária: feita por 3 mil voluntários, festa distribui os resultados arrecadados para entidades da região

Um dos grandes diferenciais da Oktoberfest de Igrejinha é que ela é reconhecida como a maior festa comunitária do Brasil, já que é organizada e realizada por mais de 3 mil voluntários da cidade. O número corresponde a quase 10% da população de Igrejinha, que inclusive é reconhecida como Capital Estadual do Voluntariado por conta desse número expressivo. Além de ser comunitária, a Oktober de Igrejinha também tem caráter solidário, já que a cada edição a festa distribui os resultados dos recursos arrecadados durante o evento, contribuindo com mais segurança, saúde e educação na região do Vale do Paranhana. Desde quando foi lançada, em 1988, a festa já repassou mais de R$ 20 milhões para diversas entidades. Nesta edição, novamente, os resultados obtidos serão distribuídos para instituições do município e região.

“Mais do que uma emoção que se vive junto, a Oktoberfest de Igrejinha é uma festa feita pela comunidade e para a comunidade. Isso porque boa parte da população do município se envolve na organização do evento de forma totalmente voluntária. Ao final de cada edição, a Oktober tem o seu resultado financeiro devolvido para a própria comunidade, através de dezenas de entidades beneficiadas com os repasses”, detalha Marcelo Kunst, presidente da Amifest (Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha). “Assim, as mãos dos voluntários constroem uma festa que contribui com mais Saúde, Educação e Segurança, beneficiando toda a comunidade de Igrejinha e região”, declara.

Uma novidade é que, neste ano, a organização do evento realizará dentro da programação da festa um Jantar Solidário, no dia 24 de outubro, cujo resultado financeiro será destinado às vítimas das enchentes do Vale do Taquari. A entidade ainda avalia outras atividades pontuais da programação do evento que poderão ter o resultado revertido para esse propósito.

Primeiro final de semana tem Dennis DJ, Alexandre Pires e The Silva Brothers

A programação oficial da festa será aberta no dia 19 de outubro, quinta-feira, com a tradicional Carreata do Chopp, que sairá de Novo Hamburgo e percorrerá as cidades da região até Igrejinha.

No dia 20 de outubro, sexta-feira, o Parque da Oktoberfest abrirá às 19 horas, com entrada franca até às 19h30, horário em que ocorre a Solenidade de Abertura da edição. Das 21 às 22 horas, a festa oferecerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN em todo Parque. A noite será marcada pelo show de Dennis DJ, que iniciará à meia-noite, além de apresentações musicais de diferentes estilos, incluindo Rainha Musical (22h) e Super Banda Choppão (1h30). Na madrugada, a E-Oktober anima o público com música eletrônica.

As festividades do primeiro Super Sábado da Oktober, dia 21 de outubro, iniciarão ao meio-dia, com entrada franca até às 16h30. A partir das 14 horas ocorrerão os Jogos Germânicos e, às 14h30, iniciará o Desfile Temático da Oktoberfest, com saída da Av. Presidente Castelo Branco em direção ao Parque da Oktoberfest. À tarde o público ainda poderá curtir o Agita Oktober (apresentações de DJs no Pavilhão 2) e o Aquece Oktober (festa open bar de chopp em ambiente exclusivo com ingresso adquirido à parte). Das 18 às 19 horas, ocorrerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Às 20 horas, o público poderá aproveitar o show da banda The Silva Brothers. O sábado será de muita música na Oktober de Igrejinha nos diferentes palcos da festa, com destaque para o show da banda Brilha Som (1h).

No primeiro domingo, dia 22 de outubro, o Parque da Oktober abrirá às 10 horas, com entrada franca até o meio-dia. A partir deste horário já ocorrerão os Jogos Germânicos Escolares e, a partir das 14 horas, iniciarão as apresentações artísticas, culturais e folclóricas. Das 15 às 16 horas, ocorrerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Às 19 horas, o público se animará com o show de Alexandre Pires. A programação musical do dia ainda terá bandinhas típicas itinerantes, com nomes como Banda Típica Macega Show (10h) e Banda Típica Tannenwald (14h30). Além disso, o público poderá conferir a banda Corpo e Alma (17h30).

Dias da semana promovem inclusão: Besonderertag, Kindertag e Seniorentag

No dia 24 de outubro, terça-feira, acontecerá o Besonderertag da Oktober de Igrejinha – um dia especial para APAE’s (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e pessoas com deficiência. Com entrada franca o dia inteiro, o Parque abrirá às 9h30 e, a partir das 10 horas, ocorrerão apresentações artísticas, culturais e folclóricas. O dia contará com diversas atrações musicais, como: DJ Muka (9h30), Wesley & Wellinton (11h e 15h), Balada RoboXX (13h) e Baile do Finna, com participação especial do DJ Rômulo (14h), todos no Pavilhão 2. Além disso, o público terá à disposição brinquedos infláveis. Às 19 horas, ocorrerá a Celebração ecumênica – IELB, Comunidade Católica e IECLB, na Igreja da Vila Germânica e Lona.

Já o Kindertag, a Oktoberfest Infantil, acontecerá na quarta-feira, dia 25 de outubro, a partir das 8 horas, com entrada franca. Ao longo de todo o dia ocorrerão apresentações artísticas, culturais e folclóricas para crianças, que também terão o parque de diversões para se divertir. Outras atrações serão: brinquedos infláveis, show RoboXX, Grupo Criando Arte e Teatro e o Centro de Educação Ambiental Augusto Kampff (CEAAK) promoverá atividades ambientais. No Pavilhão 2 se apresentarão DJ Muka (8h)eBlaskapelle (11h e 13h30).

Na quinta-feira, dia 26 de outubro, ocorrerá o Seniorentag, Oktoberfest da Terceira Idade, a partir das 9 horas. A entrada é franca mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e/ou produto de limpeza, destinado ao Hospital Bom Pastor de Igrejinha. Às 9h30 iniciará a Caminhada Festiva, um desfile da terceira idade, com saída da Rua Coberta do Centro em direção ao Parque da Oktober. A partir das 10 horas acontecerão apresentações artísticas, culturais e folclóricas com participação especial da “Herta”. Ao meio-dia, o público poderá prestigiar um desfile interno dos Reis e Rainhas da Terceira Idade. O dia ainda oferecerá encontro de grupos de danças da terceira idade, polonaise, bailes típicos, exposição de orquídeas e produtos coloniais, artesanato, souvenirs e muito mais. Entre as atrações musicais do dia estarão as bandinhas típicas itinerantes, como Banda Típica Alte Kameraden (9h30), e outra atrações musicais, incluindo shows da Banda Munique (9h), Super Banda Berlin (15h) e Super Banda Hopus (20h).

Wesley Safadão, Luan Santana e Banda Pandora no segundo final de semana

A sexta-feira, dia 27 de outubro, abrirá os trabalhos do segundo final de semana de Oktoberfest de Igrejinha. Neste dia, o início das festividades acontecerá às 19 horas, com entrada franca até às 19h30. O show nacional será à meia-noite com Wesley Safadão. Além disso, das 21 às 22 horas, acontecerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. A noite ainda terá outras atrações musicais, como: Jana Eberthe e Alê Marks (21h), Banda Típica Verno & Cia (19h), Flor da Serra (20h) e Super Banda Choppão (1h30), sendo que o grupo fará a gravação de seu DVD durante o show. Na madrugada, a E-Oktober anima o público com música eletrônica.

No segundo Super Sábado da Oktober, dia 28 de outubro, o Parque abrirá ao meio-dia, com entrada franca até às 16h30. Às 14 horas iniciarão os Jogos Germânicos e, às 14h30, ocorrerá o Desfile Temático da Oktoberfest, com saída da Rua Coberta em direção ao Parque. Neste dia também acontecerão o Aquece Oktober e o Agita Oktober, além de um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque, das 18 às 19 horas. Às 20 horas a Banda Pandora subirá ao palco no Pavilhão 2. O sábado será marcado por uma vasta programação musical, contemplando: Banda Típica Alles Bier (12h), Banda Típica Canecão do Vale (12h), Banda União (18h), Tiago Boss & Rafael (22h), Banda Aquarela (22h30) e Porto do Som (1h).

O último dia de festa, 29 de outubro, domingo, encerrará a programação com chave de ouro. Com abertura do parque às 10 horas, a entrada franca será até o meio-dia. Logo no início das atividades, acontecerão apresentações do Encontro de Grupos de Danças Folclóricas Infantis e Juvenis. Às 14 horas, ocorrerão apresentações artísticas, culturais e folclóricas. Das 15 às 16, o público poderá aproveitar Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Às 16 horas, a AMIFEST (Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha) realizará a apresentação do Presidente e Vice-Presidente da 35ª Oktoberfest de Igrejinha. O show nacional da noite será com Luan Santana, às 20 horas. Além disso, ao longo do dia, diversas atrações musicais animarão a festa, como: Banda Típica Alte Kameraden (10h), Banda Típica Real Madri (10h30), Brilha Som (19h) e Mazah Rock (20h30).

No site oficial da festa é possível conferir a programação completa do evento: www.oktoberfest.org.br/programacao.

SERVIÇO

Evento: 34ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 20 a 29 de outubro de 2023

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de vendas, que podem ser consultados no site.

3º lote – vendas a partir de 1º de outubro

Sextas-feiras – R$ 55,00 | Sábados – R$ 40,00| Domingos – R$ 55,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Calçados Beira Rio, Piccadilly, Usaflex, Ambiente Verde, Sicredi, SICOOB,

Bebecê, ProSolar, Killing, Construarte e Tacosola

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Ticket Mais, Unimed Encosta da Serra e Unifique.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais.