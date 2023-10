38º Natal Luz de Gramado celebra a magia natalina durante 88 dias de atrações

Sem sombra de dúvida, é o maior evento natalino do Brasil. São 88 dias de pura magia e encantamento. O 38º Natal Luz de Gramado inicia dia 26 de outubro e segue até 21 de janeiro de 2024. “Iniciar a programação de natal em outubro e só terminar na segunda quinzena de janeiro, só Gramado faz isso, podem ter certeza”, disse a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

A programação do Natal Luz de Gramado oferece atrações diárias a todos que visitam a cidade, “as pessoas podem vir para cá em qualquer data a partir de 26 de outubro que irão encontrar sempre um espetáculo, ou uma atração gratuita, e uma cidade toda decorada”, comemora Rosa Helena. Segundo a presidente da Autarquia, “nosso objetivo sempre é fazer o melhor evento de Natal, e estamos trabalhando para isso, as pessoas irão se surpreender”, conta eufórica.

Sempre buscando resgatar a verdadeira magia do Natal, a programação do evento oferece também uma extensa lista de atrações gratuitas. Desta forma, independente de poder aquisitivo, todos os públicos podem celebrar e participar dos festejos. Entre os espetáculos gratuitos, estão a Parada de Natal, Vila de Natal, Tannembaumfest, os shows da Rua Coberta e o tradicional Show de Acendimento, destaque da programação gratuita e que reúne milhares de pessoas diariamente a cada apresentação no centro de Gramado.

Agora para aqueles que procuram assistir grandes espetáculos, o Natal Luz de Gramado oferece atrações dignas de grandes produções internacionais. “Enfim, estamos com espetáculos grandiosos, alguns com nova produção e direção, novos figurinos, novos carros alegóricos, enfim, estamos fazendo o máximo para apresentar shows de grande potencial artístico e técnico”, disse Rosa Helena.

São mais de 3.000 profissionais que trabalham de forma direta no Natal Luz, e mais de 1.000 artistas envolvidos nas atrações. “Movimenta a cultura e mexe com a emoção de forma muito forte”, disse Rosa Helena. Entre as grandes atrações está o Nativitaten, o show do lago, que acontece quartas e sábados no Lago do Serra Park, a Fantástica Fábrica de Natal que acontece terças e sextas no Expogramado, o Grande Desfile de Natal às quintas e domingos em área especialmente preparada no Expogramado, além do Light of Christmas, o concerto-show que é uma das novidades do 38º Natal Luz de Gramado.

Importante lembrar que as atrações gratuitas e os grandes espetáculos acontecem até o dia 14 de janeiro, porém a cidade mágica toda decorada vai até o dia 21 de janeiro quando encerra a 38ª edição do evento.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates. O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

