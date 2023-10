Alunos da Escola Nossa Senhora de Fátima recebem palestra sobre bullying

A palestra foi solicitada à Brigada Militar de Gramado, devido a algumas situações que estavam ocorrendo entre os alunos

Nesta quarta-feira (18), a Brigada Militar de Gramado realizou duas palestras com o tema bullying, na Escola Nossa Senhora de Fátima, na Vila do Sol, Bairro Várzea Grande.

O encontro foi uma solicitação da coordenação da escola para a Brigada Militar, devido a algumas situações que estavam ocorrendo entre os alunos, para que compreendessem mais a fundo a gravidade do bullying. A palestra foi ministrada pelo Sargento Rezende, que também é instrutor do PROERD no município.

Foram dois momentos: pela manhã a conversa foi com três turmas de 6º e 7º anos, e na tarde com quatro turmas do 3º e 4º anos, totalizando 140 alunos.

Entre os assuntos tratados estava o significado do bullying, formas e práticas comuns no ambiente escolar, ainda as leis relacionadas e as consequências. Ao final foi aberto espaço para dúvidas e perguntas dos alunos.