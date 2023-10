Ao completar 15 anos, GramadoZoo lança conceito de zoo regenerativo

O GramadoZoo completou 15 anos em 20 de setembro e, agora, cria uma nova tendência no segmento de zoológicos. O parque de Gramado inova ao lançar o conceito de zoo regenerativo. Um novo recinto está sendo preparado para receber os animais com condições de serem reintroduzidos na natureza. Será um local especial onde eles não terão contato algum com humanos, mas poderão ser observados e acompanhados pela equipe técnica e também pelos visitantes.

Inaugurado em 2008, o GramadoZoo foi pioneiro ao cuidar de animais exclusivamente da fauna brasileira. Sem grades ou jaulas, os recintos foram projetados para dar a sensação de que os animais estão em seus habitats naturais. “Em 2008, fizemos a opção por não termos animais exóticos no plantel. Os principais objetivos foram zelar pelo bem-estar das espécies brasileiras e contribuir com a educação ambiental”, afirma o diretor do GramadoZoo, Marcos Souza Gomes.

Segundo o diretor, o conceito de zoo regenerativo busca criar um novo olhar para o segmento. “Sem qualquer tipo de aporte financeiro do poder público, mantemos firmes nossos propósitos e, ao completar 15 anos, entendemos que era necessário reforçar o papel dos zoológicos perante a sociedade. Trabalhamos fortemente com educação ambiental. Cada vez mais o visitante entende qual o seu papel no cuidado e proteção da fauna silvestre brasileira. Ficamos muito satisfeitos com isso”, destaca Gomes.

Com o zoo regenerativo, o GramadoZoo busca alertar sobre a importância ambiental e social dos zoológicos. “Ao longo desses 15 anos, atendemos muitos animais que foram reintroduzidos na natureza. Já realizamos esse trabalho há muito tempo. Agora, poderemos proporcionar ao visitante esse olhar”, afirma o diretor.

No recinto especial de regeneração, os animais receberão o mínimo possível de interferência humana. “Poderão ser observados pela equipe e os visitantes, mas sem contato com humanos. Por exemplo, para cada espécie atendida, iremos colocar a comida de forma que fique mais próxima do que encontrariam em seu habitat natural. O trabalho vai visar primordialmente à reintrodução”, salienta Gomes. “Nosso pilar principal sempre foi o bem-estar animal. Permanecem no GramadoZoo apenas aqueles que não têm condições de voltar à vida livre. E recebem todo o cuidado para a qualidade de vida”, completa.