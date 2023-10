Fé e coragem para transformar vidas: palestra em favor da Liga é na próxima terça

Evento é 100% beneficente e ocorrerá na Sociedade Recreio Gramadense

Outubro é tradicionalmente o mês dedicado a reflexões e ações na luta contra o câncer. E um desses momentos especiais ocorrerá na próxima terça-feira, dia 24, quando ocorrerá a palestra de alto impacto emocional que tem como tema: “Como transformar o impossível em possível através da fé e da coragem”.

A palestrante convidada será Marília Toson, a gaúcha que desafiou as leis da medicina, foi contra todas as probabilidades e estatísticas de sobrevivência e enfrentou a morte de perto por três vezes. Toda essa trajetória que mudou sua vida e sua carreira resultou em um livro intitulado: “Meu amigo câncer: como a fé e a coragem transformam o impossível em possível.”

Mari, como é chamada, estará na Serra especialmente para compartilhar sua mensagem ao público que sabe a importância de apoiar as ações em favor da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado. “Muito além de falar sobre desafios como o câncer, esta será uma noite para falar sobre como podemos desenvolver um olhar arrebatador para a vida, algo capaz de fazer de nós pessoas muito mais fortes e resilientes”, destaca a palestrante.

O evento, que é 100% beneficente, ainda conta com ingressos disponíveis ao valor de R$100 que podem ser pagos através de Pix diretamente na conta da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado (Pix: ligadegramado@gmail.com).

O que é a Liga?

Uma associação civil sem fins lucrativos e de caráter beneficente do Rio Grande do Sul que foi criada em 1954 e visa promover a saúde e a vida. A unidade de Gramado auxilia portadores de câncer de todas as idades e gêneros há mais de 45 anos. Atualmente, é presidida por Nelsi Salvador e atende mais de 100 pessoas que estão em tratamento para diferentes tipos de câncer. O trabalho voluntário consiste na assistência psicológica, medicamentos e alimentos específicos, além de ações de conscientização visando a prevenção da doença.

SERVIÇO:

O QUÊ: Palestra 100% beneficente para a Liga de Combate ao Câncer de Gramado

OUANDO: 24 de outubro de 2023 – terça-feira

ONDE: Sociedade Recreio Gramadense

HORÁRIO: 18h30

INGRESSOS: R$ 100 (Pix: ligadegramado@gmail.com) podem ser solicitados no perfil da Liga no

Instagram @ligafemininagramado e no Facebook/ligafemininadecombateaocancergramado

PATROCINADORES: B&B Seguros, Casa da Madre Restobar, Cristais de Gramado, Diego Ache Odontologia, Dionathan Santos Fotógrafo, Fabiola Ferraz Jóias, Floricultura Giardino, Fruteira Frutal, Gráfica Mazzurana, Kokedamas Gramado, Márcio Roloff Sonorização, MDR Gestão Contábil, Restaurante Il Piacere, Sociedade Recreio Gramadense e SOS Segurança.

APOIO E ORGANIZAÇÃO: Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado, Cantina Pastasciutta, Flow Brand, Instituto Ludwig & Poloni e Maison Vera Roloff.