Futebol de Campo de Veteranos inicia neste domingo

O início de mais uma edição do Campeonato de Futebol de Campo Veteranos se aproxima. Neste ano, as equipes que disputam a taça são o Esporte Clube Independente, Esporte Clube Gaúcho, Esporte Clube 11 Canarinhos e De Melo são os participantes.

Os jogos serão sempre aos domingos e a primeira rodada está marcada para este final de semana, no dia 22 de outubro, no campo do E.C. Gaúcho, no Mato Queimado. Às 14h De Melo e Fênix entram em campo. Já às 15h45, será a vez de E.C. 11 Canarinhos e E.C. Gaúcho fazerem sua estreia na competição. Toda a comunidade está convidada a acompanhar os jogos.

Crédito: Ascom/PMG