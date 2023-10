Gatzz promove projeto “Chef Mirim”

Reconhecido por fortalecer a comunidade de forma permanente, através da promoção de cursos práticos e gratuitos para que crianças e adolescentes tenham uma carreira profissional, o Grupo Unity realiza no Gatzz Dinner Show o projeto “Chef Mirim”.

Nos dias 25 e 26 de outubro, a casa de espetáculos vai receber nove adolescentes da Pastoral do Menor Adolescente – PAMA, do Abrigo Municipal e da Associação Semear. Na ocasião, eles participarão de um curso ministrado pelo chef Alessandro Massolini em duas etapas: Oficina e Avaliação.

Na parte prática, os alunos aprenderão a preparar um jantar completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Após, haverá avaliação técnica, avaliação final e a entrega de um presente para cada participante, um kit com utensílios de cozinha. “Além de promover a expansão do conhecimento, queremos inspirar os participantes a encontrar uma profissão que os apaixone”, destaca a empresária e sócia do Grupo Unity, Michele Scur Dalateia, que finaliza com otimismo: “Quem sabe não sairá daqui um futuro chef de cozinha?”.