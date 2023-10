Homem é preso com revólver e quase meio quilo de cocaína no centro de Canela

Na tarde de quarta-feira (18), mais uma forte ação da Brigada Militar contra o tráfico de drogas prendeu no centro de Canela, próximo a uma escola, um traficante com 488 gramas de cocaína (parte já fracionada) ainda um revólver e três munições intactas.

Por volta das 14 horas, o Pelotão de Força Tática, do 1º BPAT, após denúncias que um veículo distribuía drogas nas proximidades de um colégio, na Rua Visconde de Mauá, realizou policiamento e visualizou o veículo suspeito, um GM Celta, de cor branca, parando e estacionando.

O carro foi abordado, sendo visualizado em cima do banco do carona, que estava com o vidro aberto, um invólucro contendo uma porção grande de cocaína, pesando 357 gramas(material após fracionado renderia aproximadamente 1500 porções), ainda 74 buchas embaladas e fracionadas, pesando 131 gramas. No total apreendido 488 gramas da substância.

Também apreendido com o traficante um revólver, calibre 38, com três munições, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e uma considerável quantia de dinheiro.

O autor, de 23 anos, confessou que apenas fazia a entrega das drogas para outros traficantes, da cidade, e geralmente marcava ali na volta da escola. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.