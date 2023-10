Motorista embriagado causa acidente e é preso em Nova Petrópolis

Motorista já possui três antecedentes por embriaguez ao volante, e foi preso em flagrante

Na noite de segunda-feira (16), por volta das 19h40, a Brigada Militar de Nova Petrópolis foi acionada, via 190, na Rua São Jacó, Bairro Bávaria, para atender um acidente de trânsito, onde uma das partes envolvidas estaria com sinais de embriaguez.

Durante deslocamento, uma nova ligação foi recebida, informado que o motorista envolvido no acidente estaria fugindo do local em um veículo Kadett, vermelho. O carro foi visualizado e abordado, constatando que o condutor apresentava hálito etílico, andar cambaleante e fala desconexa. Foi ofertado o teste do etilômetro, porém recusado pelo suspeito. Ele foi encaminhado ao hospital onde foi atestado através de exame clínico seu estado etílico.

O autor, de 46 anos, com antecedentes por embriaguez ao volante (três vezes), foi preso em flagrante.