Músicos Giovani Alves e Duo Matheus Alves e Guilherme Goulart fazem a tarde musical na Estação neste sábado

Dois projetos culturais importantes terão continuidade no próximo sábado, dia 21 de outubro, na Estação Campos de Canella – A rua coberta de Canela. Primeiro, a partir das 16 horas, num oferecimento da Hortênsias Água Mineral, acontece a etapa o projeto Música na Estação com apresentação de Giovani Alves. Cantor do grupo Surungaço, de Novo Hamburgo, Giovani Alves há anos atua como músico que se apresentou em bares e restaurantes da Grande Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Em sua apresentação, mistura composições de todo o Brasil, interpretando músicas do Sul a Nordeste, onde durante 15 anos esteve tocando, principalmente em Fortaleza/CE. No repertório, Sinônimos/Zé Ramalho, Apenas mais uma de amor/Lulu Santos, Eu quero sempre mais/Ira, Meu amigo Pedro/Raul Seixas e Há 2 passos do paraíso/Blitz.

Já a partir das 18 horas, é a vez do projeto Estação Cultural em Canela, que oferece apresentação de música instrumental. Neste sábado, dia 21, a atração é o Duo Matheus Alves e Guilherme Goulart, que mostra uma variedade de sonoridades e nuances, possibilitando aos ouvintes uma viagem musical pelas distintas influências latino-americanas. Matheus no violão e Guilherme no acordeom trazem para o projeto Estação Cultural em Canela a sonoridade típica regional a partir de referências como Luis Salinas, Néstor Gómez, Carlos Aguirre, Ernesto Snajer, Astor Piazzola, Richard Galliano, Yamandú Costa, Dominguinhos, Rudi e Nini Flores, Lúcio Yanel e Luis Carlos Borges. Mas também com pitadas primordiais de música brasileira, latina e jazz, explorando a espontaneidade e a improvisação para criarem interpretações originais de clássicos da música latino-americana e composições autorais. Entre as participações, o duo já se apresentou em eventos como o 21º Prêmio Educação/RS; o Musical Évora e Mistura Fina, ambos no Teatro São Pedro em Porto Alegre; Diálogos Circulares, do Instituto Eco Social; e, show na 41ª Coxilha Nativista, de Cruz Alta. No 1º semestre de 2021 lançou o álbum “Hermano Viejo”, disponível nas plataformas digitais.

Além das atrações musicais, o Ponto de Cultura Kombinação fará apresentação de artes circenses, a partir do espetáculo Kaiu da Kombi. Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo tem programação de música instrumental e artes circenses previstas para todos os sábados, a partir das 18 horas, até o final do mês de dezembro, no complexo Estação Campos de Canella – a Rua Coberta de Canela. As apresentações são gratuitas ao público.

A realização do Projeto Estação Cultural em Canela é da S&S Cultura Turismo e Eventos, através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.

Divulgação Foto: Fócus Fotografia

OS MÚSICOS

MATHEUS ALVES – Natural de São Gabriel, Matheus Alves é instrumentista, arranjador e produtor. Logo que teve contato mais aprimorado com a música regional – principalmente os festivais nativistas – começou a estudar e atuar em outros gêneros musicais, absorvendo distintas influências que desenvolveram seu estilo único e peculiar de tocar. Desde o ano de 2010 reside em Porto Alegre, e já participou de grandes espetáculos da cena regional e instrumental. Junto ao grupo Instrumental Picumã, vem desenvolvendo um projeto de fusão experimental da música regional com influências platinas, latinas e outras vertentes da música mundial, como jazz, rock e erudito, o que vem recebendo grande aceitação pela crítica especializada, se apresentando nos mais distintos palcos do estado e do centro do país. Graduado em Licenciatura em Música pelo Centro Universitário Metodista (IPA), atua como produtor musical e na área da docência, ministrando aulas particulares e em grupo. Musicalmente foi destacado como indicado ao Prêmio Açorianos no ano de 2017 nas categorias Instrumentista Regional, Instrumentista, Compositor, Intérprete e Disco do Ano Instrumental, resultando nos prêmios de Disco do Ano Instrumental e Revelação, pelo disco com o grupo Instrumental Picumã; também marcou presença na Fiesta Nacional del Chamamé, em Corrientes, na Argentina, no ano de 2015; em 2016 fez turnê pela China em comitiva liderada pelo acordeonista Edson Dutra, do grupo OS Serranos; Com o Instrumental Picumã, participou também do 4º Poa Jazz Festival e da gravação do programa Talentos Brasil/DF.

GUILHERME GOULART – Já Guilherme Goulart é acordeonista, compositor e arranjador, natural de Uruguaiana – fronteira oeste do Rio Grande Do Sul. Influenciado por seu pai, o também acordeonista Eliseu Goulart, iniciou seus estudos musicais no acordeom aos 8 anos de idade, de maneira autodidata. Sempre teve contato com a música instrumental de raiz do Rio Grande do Sul e aos 13 anos já integrava grupos de música e dança folclóricas dentro dos Centros de Tradições Gaúchas. A partir dos 20 anos de idade participou ativamente do movimento dos festivais nativistas, onde acompanhou os maiores nomes da música regional gaúcha, sendo inclusive diversas vezes premiado como melhor arranjador e melhor instrumentista. Atualmente desenvolve seus estudos e pesquisa sobre os diversos gêneros tradicionais da música gaúcha e brasileira e suas confluências, com a proposta de ressaltar as essências que são as bases da sua música nas consolidadas cena atual e contemporânea, agregando valores de outras influencias ao longo de sua curta, porém intensa, trajetória. Teve destaque como Melhor Instrumentista na 36ª, 37ª e 40ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana; foi indicado ao Prêmio Açorianos no ano de 2013 nas categorias: Intérprete Instrumental e Instrumentista Regional; participou de Tour por Portugal e Espanha com o cantor Érlon Péricles, em 2011; também Tour pela França, em 2015, com o grupo de danças Os Chimangos; fez Show com o grupo Quebraceira no 1º Pelotas Jazz Festival, em 2010; e, participou do show do acordeonista Richard Galliano, no 3º Pelotas Jazz Festival, em 2014.