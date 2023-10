Prawer Chocolates projeta rede com 50 lojas até o final de 2025

A Prawer Chocolates, sob administração da HR Group S/A desde julho deste ano, anuncia planos de expansão da marca, pioneira na produção de chocolate artesanal no Brasil. Atualmente com seis lojas, a empresa sediada em Gramado (RS) projeta contar com uma rede de 50 lojas, entre próprias e franquias, até o final de 2025. O plano é alcançar esta meta em comemoração aos 50 anos da Prawer Chocolates, fundada em 1975. A perspectiva de crescimento da empresa é de 500% no período.

“O projeto de expansão aproximará a empresa dos padrões internacionais do chocolate, mantendo a qualidade de seu nascedouro, onde se consolidou como pioneira na produção de chocolate artesanal. Buscando equilibrar a tradição da marca Prawer com a inovação e o arrojo no mercado de chocolates, vamos abrigar a essência e o know-how de todos os colaboradores”, revela Cássio Castilhos, gerente de marketing da Prawer Chocolates. Segundo Castilhos, até o final deste ano serão inauguradas duas novas lojas, com mais vinte previstas para 2024 em Gramado e em outras cidades do Brasil.

A Prawer também deve inaugurar uma nova fábrica em Gramado no ano que vem, além de um centro de avaliação, industrial e tecnológico do chocolate, que será aberto para visitação pública. “A estratégia de abertura destas novas lojas em Gramado, junto com a fábrica e o centro, faz parte de um trabalho de regionalização na cidade que nos acolheu tão bem. Com a expansão da Prawer, destacaremos a liderança segura e eficaz da marca, mostrando a importância do sabor do chocolate artesanal e o envolvimento humano em sua preparação, que faz parte da essência da empresa”, acrescenta Castilhos.