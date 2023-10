Brigada Militar de Canela recebe 32 kits de atendimento pré-hospitalar do Poder Judiciário

Na tarde de quinta-feira (19), o efetivo da Brigada Militar de Canela recebeu kits de material de atendimento pré-hospitalar (APH), com recursos originado mediante parceria do Poder Judiciário, através do intermédio do Movimento Comunitário de Combate à Violência – MOCOVI, de Canela.

Ao todo foram adquirimos 32 Kits de APH, contendo torniquetes, gaze, bandagens, selo de tórax, dentre outros equipamentos, totalizando um investimento de R$ 32.000,00.

A aquisição vem de encontro dos esforços do comando da 2ª Companhia de Canela que busca qualificar seus policiais militares, através de treinamentos de atendimento Pré-Hospitalar de combate, capacitando o efetivo a desenvolver técnicas e procedimentos para reduzir a exposição ao risco ocupacional inerentes à profissão.

O Capitão Ubirajara da Rocha Dill, Comandante da BM Canela, ressalta o recebimento do material: “A destinação desse material fortalece a parceria das esferas do Poder Público e Sociedade Civil, transmitindo à comunidade a preocupação tanto com o público interno quanto com a melhoria constante no atendimento à população”.

O oficial ainda destaca que na próxima semana deve começar os treinamentos de atendimento pré-hospitalar (APH), para que os Policiais Militares aprendam a usar o equipamento.