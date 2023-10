Brocker Turismo formaliza parceria com o Castelo Saint Andrews

A Brocker Turismo formalizou uma parceria para oferecer experiências enograstronômicas no Castelo Saint Andrews, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, localizado em Gramado (RS). Referência em receptivo na Serra Gaúcha, a Brocker lançará a novidade para o mercado B2B. Inicialmente, serão comercializados pelos canais de venda da Brocker dois produtos do Saint Andrews: jantares harmonizados no renomado restaurante Primrose e degustações de vinhos na premiada adega gourmet do Castelo.

“Essa parceria oportunizará aos nossos clientes experiências exclusivas, pensadas especialmente para quem aprecia vinhos e alta culinária. A ideia é abrir as portas do Castelo para quem não está hospedado no Saint Andrews e deseja vivenciar o que empreendimento tem a oferecer, desde os requintados pratos do Primrose até a elegante decoração ambiente”, revela Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker. Os jantares, com menu harmonizado, acontecem todas as noites no restaurante do Castelo Saint Andrews. Já as degustações na adega gourmet, que integram o projeto Terroir Wine Experience, ocorrem toda sexta-feira com rótulos selecionados por enólogos e acompanhamentos com frios e queijos.

“Teremos degustações com os melhores vinhos do Brasil e do mundo, jantares com cardápios elaborados por chefs renomados, serviços personalizados e toda uma imersão no belíssimo Castelo Saint Andrews. Os clientes serão buscados no seu hotel, com transporte exclusivo, e levados para viver uma experiência única”, comenta Carlise Bianchi, diretora do Grupo Brocker. A parceria entre a Brocker Turismo e Castelo Saint Andrews foi formalizada em um encontro do empresário Guilherme Paulus, fundador do Saint Andrews, com as diretoras da Brocker, Any Brocker e Carlise Bianchi.

Castelo Saint Andrews

Primeiro e único hotel Exclusive House do Brasil, o Castelo Saint Andrews é membro do seleto grupo Relais & Châteaux, que reúne os melhores hotéis e restaurantes do mundo. Em uma localização privilegiada, com vista para o deslumbrante Vale do Quilombo, o complexo conta com arquitetura inspirada nos castelos escoceses. O restaurante Primrose, coração do Castelo, traz em sua decoração um clima intimista e requintado, com mesas iluminadas individualmente por um lindo lustre de cristal tcheco. A gastronomia tem inspiração na culinária franco italiana, adaptado ao terroir da Serra Gaúcha. O Castelo dispõe de uma adega ampla e climatizada. Sede do Terroir Wine Experience, dedicado aos apreciadores do vinho, o espaço já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Wine Spectator, pela sua diversidade e qualidade.