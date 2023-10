Canela presente na 3ª Semana da Educação Profissional e Tecnológica em Brasília

Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, conheceu cases de sucesso e trocou informações com estudantes

A Prefeitura de Canela, representada pelo secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo e pelo diretor de Desenvolvimento Econômico da pasta, Leonardo Duarte, participou da 3ª Semana da Educação Profissional e Tecnológica, que aconteceu no Centro de Eventos Ulysses Guimarães, em Brasília, reunindo institutos federais de todas as regiões do país. Durante o encontro estudantes apresentaram dezenas de trabalhos e projetos nas áreas da tecnologia e da inovação.

Estiveram presentes no evento mais de em 30 instituições de diversos Estados, com destaque para os Campus do IFSUL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-grandense que levou trabalhos já premiados em outros eventos acadêmicos de inovação. O secretário Luciano Melo visitou os estandes e conheceu cases de sucesso apresentados pelos jovens. “Tive a oportunidade de conversar com estes estudantes, entendendo as motivações e características de cada projeto. Foi

um evento fantástico que celebrou o que de mais impactante a educação pode fazer que é o poder de transformar vidas”, avalia Melo.