Definidos os semifinalistas do Master de Canela

Na noite da última quarta-feira, o Ginásio Carlinhos da Vila, em Canela, foi o palco de emoção e intensos confrontos que definiram os quatro semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal Master. As equipes Amigos, Rio Branco, Abelhudos e Amigos do Laje avançaram para a próxima fase, deixando para trás adversários corajosos e proporcionando um espetáculo esportivo de alto nível.

A primeira partida da noite viu o embate entre Amigos e Tiririca, uma batalha equilibrada que manteve os espectadores à beira de seus assentos. No final, a equipe dos Amigos emergiu como vencedora, conquistando sua vaga na semifinal. Os destaques da partida foram Elvio com 2 gols, Daniel, Jadir e Márcio, com um gol cada, levando sua equipe à vitória. O Tiririca, mesmo com esforço notável, não conseguiu superar o adversário e encerrou sua participação no torneio. Claiton marcou duas vezes e Marcelo uma vez, mas não foi o suficiente para seguir adiante.

Amigos Tiririca

No outro duelo da noite, o Rio Branco protagonizou um verdadeiro show de futsal ao massacrar o Galera da Estevão com um placar avassalador de 9 a 0. Fábio foi a grande estrela da partida, deixando sua marca nas redes adversárias em cinco ocasiões. Diego com dois gols, e Luis Carlos e Thiago, com um gol cada, completaram o placar, garantindo uma vitória impressionante para o Rio Branco.

Rio Branco Galera da Estevão

A emocionante noite de quartas de final definiu os confrontos das semifinais, que acontecerão na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro. Na Chave 1, teremos o confronto entre Amigos do Laje e Rio Branco, prometendo uma partida repleta de ação e habilidade. Na Chave 2, os Abelhudos enfrentarão os Amigos, em um duelo que promete ser igualmente emocionante. Os fãs de futsal em Canela podem esperar por mais grandes momentos de esporte e competição na busca pelo título do Campeonato Municipal de Futsal Master.