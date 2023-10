Desfile promoverá a solidariedade

A Prefeitura de Canela por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer realizada no sábado (21.10), o Desfile 2023, a partir das 14h, com saída em frente a Catedral de Pedra e dispersão ao lado direito do Complexo Casa de Pedra.

A atividade será transformada em uma ação solidária com pontos de coleta para arrecadação de material escolar, livros de literatura infantil e brinquedos, que serão as vítimas de temporais que ocorreram no Estado.

Em caso de chuva a atividade será transferida para o domingo (22.10), no mesmo local e horário.