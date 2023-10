HCC adquire 15 novas camas hospitalares

Equipamentos já estão sendo disponibilizados nos quartos do SUS – Sistema Único de Saúde

A administração do HCC – Hospital de Caridade de Canela realizou mais um investimento recentemente visando proporcionar maior conforto aos pacientes da casa de saúde. Foram adquiridas 15 novas camas hospitalares elétricas que já estão sendo disponibilizadas aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

O investimento em cada cama completa com colchão foi de R$ 6.254,00. “Priorizamos sempre um atendimento qualificado e humanizado. Estes equipamentos proporcionarão melhor bem-estar aos pacientes hospitalizados e também contribuirão com o trabalho dos profissionais da saúde, pois são camas modernas, o que de melhor existe no mercado”, avalia o secretário de Saúde e interventor do HCC, Leandro Gralha.

Poucos meses atrás a administração do HCC já havia comprado outras 10 camas hospitalares elétricas. “Estamos sendo muito bem atendidos e o conforto é como se fosse a casa da gente! Fora a alimentação que está espetacular”, comentou o canelense Moacir Silveira que estava acompanhando a recuperação da sua esposa Célia da Silva.