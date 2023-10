Polícia Civil apreende drogas, arma de fogo e prende homem em flagrante

Ação aconteceu na área do Mirote e faz parte de investigação de homicídio em Canela

A Polícia Civil de Canela realizou ação policial na manhã desta quinta-feira (19), cumprindo buscas em residências na localidade denominada Adão Mirote, no Distrito Industrial. Na ação, realizada por dez policiais civis, um homem foi preso em flagrante. Em sua residência, foram encontradas 25 porções de cocaína embaladas para venda e uma arma de fogo, além de munição e valores oriundos do tráfico de drogas.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que a ação policial é decorrente das investigações do homicídio ocorrido na cidade em 11 de setembro deste ano, quando Roni Inácio de Oliveira, de 59 anos, foi morto com diversos tiros quando estava em seu mercado, localizado no Bairro Ulisses de Abreu.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo encaminhado ao Presídio Estadual de Canela. Ele, que tem antecedentes também por tráfico de drogas, é suspeito de participar do homicídio ocorrido em setembro em Canela. A autoridade policial afirma que a equipe de policiais segue investigando as circunstâncias da morte de Roni Inácio de Oliveira, para o completo esclarecimento dos fatos e devida responsabilização (prisão) de seus autores.