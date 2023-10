Brigada Militar tem reforços para a 34ª Oktoberfest de Igrejinha

Com segurança a diversão é ainda maior

Nesta sexta-feira (20) inicia a 34ª Oktoberfest de Igrejinha, a maior festa comunitária do Brasil. Como de costume a Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), realiza um importante trabalho: garantir a segurança e a tranquilidade dos participantes. Para isso contará com grande e preparado efetivo de reforço.

Para o evento foi desenvolvido um trabalho diferenciado para o policiamento, assim como em todos aqueles que são realizados na região. Com planejamento e ações de polícia para prevenção de delitos dentro e fora do parque de eventos Arlindo Grins, que permite a tranquilidade, alegria e diversão dos participantes desta grande “festa de outubro”, tipicamente alemã.

MAIS DE 150 POLICIAIS MILITARES REFORÇAM O EVENTO

Na tarde desta sexta-feira, o efetivo que reforça o evento foi recepcionado pela Capitã Cláudia Maldaner, que responde pelo comando do 1º BPAT e o Capitão Nader Mussa Salameh Rabay, comandante da 3ª Companhia Igrejinha. Além das boas vindas aos militares, também foi explanado sobre o funcionamento e tradição do evento e suas peculiaridades.

Ao todo 156 Policiais Militares estarão no município em reforço ao efetivo do 1º BPAT: ROCAM – Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas, do Comando de Policiamento da Capital (CPC) e do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM); o Pelotão Montado do 12º BPM – de Caxias do Sul (policiamento a cavalo); o 4º Batalhão de Choque – de Caxias do Sul, além do efetivo do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), do 10º BPM – Vacaria, 36º BPM – Farroupilha, 3º BPAT – Bento Gonçalves, e Alunos Oficiais da Academia da Brigada Militar – Porto Alegre. Todos se juntam aos Policiais Militares do 1º BPAT, para garantir a segurança dos milhares de participantes que se farão presentes nesse grande evento da região.

FESTA COMUNITÁRIA

A Oktoberfest de Igrejinha é considerada a maior festa comunitária do Brasil, onde toda comunidade trabalha na festa voluntariamente e o lucro obtido é totalmente repassado pela Associação dos Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) para entidades da cidade e da região. A Brigada Militar desde sempre é parceira desta festa e trabalha junto para o desenvolvimento do evento, da cidade e região.

Serão dois finais de semana de festa, encerrando no domingo, dia 30 de outubro.