Coluna 360 Graus — Política canelense sofre com problemas de articulação

Tem um amigo meu, já coroa, perto dos 50, que insiste em achar que ainda é guri. Nunca jogou muita bola, mas segue correndo atrás dela até hoje (e ainda não aprendeu a jogar). O fato é que ele tem um problema sério no joelho e, cada vez que joga, passa até 15 dias com dor.

Quando eu vejo a política canelense hoje, lembro deste meu amigo. Já foi forte, já correu bastante, mas hoje padece de um problema sério de articulação.

O papo é eleição

Não adianta, eu vou no dentista, o papo é eleição, eu vou almoçar, o papo é eleição, eu vou na pelada e o papo é eleição… Em Canela já é eleição.

A informação que corre nos bastidores é que o PP não está engajado na pretendida frente de oposição, formada por PSDB e PDT.

A verdade, na minha modesta opinião, é que existe apenas uma cadeira a ser disputada, que é a de candidato à vice, uma vez que os nomes de Gilberto Cezar e Marcelo Savi estão postos como candidatos a chefe do executivo municipal.

A preocupação de quem hoje disputa uma vaga a coadjuvante é esta, como não ficar fora do jogo. Por isso, o pessoal conversa, espera as movimentações e tenta articular. Mas, e sempre existe uma vírgula, quem decide a movimentação política, e quem manda no MDB hoje é Constantino Orsolin, não está dentro deste movimento.

Ainda é muito cedo para cravar qualquer nome ou coligação. Mas acredito que a frente ampla não será tão ampla quanto se esperava, isso se houver frente.

O ano acabou e talvez o Sonho também

2023 acabou, restam pouco mais de dois meses para completar mais algumas ações, cumprir o calendário e depois cumprir tabela. Mas, o principal evento da cidade, o Sonho de Natal, ainda não chegou, não veio para as ruas e já desperta preocupação na comunidade.

Escrevi semana passada e escrevo novamente: não vai dar para colocar a culpa na Operação Cáritas para sempre. Aliás, a Cáritas não reescreveu a legislação. Se as coisas hoje precisam ser feitas diferentes e isso tem causando atraso ao planejamento de eventos, já deveriam ter sido feitas no passado. Ou seja, falta conhecimento, planejamento e competência para quem tem que colocar o bloco na rua.

Caberá uma análise mais aprofundada de tudo isso em janeiro do ano que vem, pois hoje críticas mais pesadas podem atrapalhar o pouco que está sendo feito, mas é bom deixar o alerta de que estamos vendo tudo o que está acontecendo e, principalmente, o que não está acontecendo.

Prefeitura diz que invasões não aumentam, não é verdade

Nesta semana, a Polícia Civil realizou operação de combate ao tráfico lá no Adão Mirote. A rua onde aconteceu a prisão é uma das últimas da área invadida. Há três anos, havia uma casa apenas sendo construída por lá, hoje são mais de 10, apenas naquela viela.

A Prefeitura diz que as áreas invadidas estão contidas em Canela. Não é verdade.

Não sou engenheiro, não sou técnico habitacional, mas sei olhar uma foto de 2020 e uma atual e contar até 10.

Junto com as invasões vem o tráfico, os problemas sociais, os problemas de saúde pública e tudo aquilo que já escrevi milhares de vezes por aqui. E só aumenta.